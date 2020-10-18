حبس شخصين لاتهامهما بسرقة الأسلاك النحاسية من غرفة كهرباء في الشرابية

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة كمية من الأسلاك النحاسية من إحدى غرف الكهرباء بالشرابية.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن وقائعهما السابقة.





وكانت الأطواف الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط شخصين حال قيامهما بسرقة كمية من الأسلاك النحاسية من إحدى غرف الكهرباء بالشرابية.





تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشرابية من ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وبحوزتهما (جوال بداخله 2 قطعة نحاسية مجهولة المصدر- 4 مفاتيح معدنية)، وذلك حال شروعهما فى سرقة أجزاء نحاسية من داخل إحدى غرف الكهرباء الكائنة بدائرة القسم باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.





وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، أقرا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء الكائنة بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بذات الأسلوب.



