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أخبار العالم

بعد إصابات كورونا القياسية.. ترامب للأمريكيين: لا تستمعوا للمتشائمين

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لطريقة تعامل إدارته مع جائحة الفيروس التاجي في الأسبوع منذ خروجه من العزل بعد إصابته بفيروس كورونا، وشجع المؤيدين له على عدم الاستماع إلى ما وصفهم بالمتشائمين على الرغم من الإصابات الجديدة التي سجلت أرقامًا قياسية في 21 ولاية أمريكية على الأقل.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، قال ترامب لمجموعة من مؤيديه في حفل أقيم في فورت مايرز بولاية فلوريدا إن "الضوء في نهاية النفق قريب، لا تستمعوا إلى المتشككين والغاضبين والمتشائمين".

وأضافت المجلة أن رسائل ترامب إلى المجموعة المكونة من حوالي 400 من كبار  ظلت السن متسقة مع تصريحاته السابقة  منذ أن بدأ الوباء في وقت سابق من هذا العام. في سبتمبر، وكان كشف الصحفي بوب وودوارد أن الرئيس قلل عن عمد من خطر الفيروس القاتل حتى لا يثير المزيد من الذعر والخوف في الجمهور، وهو القرار الذي أضر بفرصته دون شك في إعادة انتخابه.

ووفقًا لموقع الاستطلاع FiveThirtyEight، فإن غالبية الأمريكيين - 57.4 بالمائة - يقولون إنهم لا يوافقون على استجابة إدارة ترامب لأزمة فيروس كورونا. 

وأفاد موقع FiveThirtyEight الإلكتروني، بأن معظم الأمريكيين لا يوافقون على الرئاسة الإجمالية لترامب، حيث ينظر إليه 54.2 في المائة بشكل سلبي، مقارنة بـ 42.8 في المائة يوافقون على سياساته.

وألقى ترامب كلمة أمام حفل في البيت الأبيض في حديقة الورود في 26 سبتمبر، حيث رشح القاضية آمي كوني باريت في المحكمة العليا، وذلك في حفل قاعة بلدية "إن بي سي" نيوز مساء الخميس. يصف العديد من خبراء الصحة الحفل بأنه "فائق الانتشار"، حيث سبق موجة دامت أسبوعًا من إصابات كورونا بين العديد من الأشخاص في فلك ترامب، بما في ذلك الرئيس.

وارتدى عدد قليل من الضيوف الأقنعة في هذا الحدث، واحتضن العديد منهم ولم يكن هناك تباعد اجتماعي. عندما سُئل يوم الخميس عما إذا كان يجب أن يعرف أفضل من إقامة الحفل، رد ترامب بالإشارة بشكل غير صحيح إلى دراسة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) للإشارة بشكل خاطئ إلى أن ارتداء القناع لا يخفف من انتشار الفيروس - الدراسة لم تقل ذلك ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وبعد أن كشفت السيدة الأولى ميلانيا ترامب يوم الأربعاء أن ابنهما، بارون، أثبت أيضًا أنه مصاب بفيروس كورونا وتعافى منذ ذلك الحين، جادل ترامب بأن الفيروس ليس مشكلة كبيرة بالنسبة للشباب، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

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