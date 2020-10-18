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رياضة

هزيمة مذلة ولعنة الفراعنة .. أبرز ما قالته الصحف المغربية عن فوز الأهلي على الوداد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:45 ص
مباراة الاهلي والوداد
مباراة الاهلي والوداد
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مجدي سلامة
حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره الوداد المغربي بثنائة نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد مجدي قفشة هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقائق الأولى من المباراة ، ثم سجل الفريق هدف التعزيز عن طريق علي معلول من ضربة جزاء بعدما تحصل عليها النيجيري جونيور أجايي.

ويستعرض صدى البلد أبرز ما قالته الصحف المغربية عن مباراة الأهلي والوداد:.

- هزيمة مفاجئة

"الوداد يتلقى هزيمة مفاجئة أمام الأهلي" هكذا جاء عنوان موقع “lematin” بعد خسارة الفريق المغربي أمام النادي الأهلي في تقرير مقتضب عن المباراة التي أقيمت اليوم.

- لعنة الفراعنة

 "لعنة الفراعنة تصيب الوداد أمام الأهلي" بهذا العنوان ذكر الموقع الإلكتروني لجريدة المنتخب أحداث وتفاصيل المباراة التي انتهت بفوز بطل مصر.

- الاهلي يسقط الوداد

"الأهلي يُسقط الوداد ويقترب من نهائي دوري أبطال إفريقيا" بهذا العنوان أبرزت النسخة العربية لموقع “le360” الهزيمة التي تلقاها الفريق المغربي أمام بطل مصر.

- إنتصار مطمئن

"الأهلي يخرج بفوز مطمئن من ملعب الوداد المغربي" بهذا العنوان أبرز موقع “hibapress” انتصار بطل مصر على الفريق المغربي.

- الأهلي يُعقد مأمورية الوداد

وعنون موقع البطولة المغربي تقرير المباراة بالتالي، "الوداد يتعثر أمام الأهلي ذهابًا ويٌعقد من مأموريته إيابًا"، مشيرًا إلى أن أبناء الدار البيضاء بدأوا بداية مخيبة بعد استقبال مرماهم هدفًا بخطأ لا يُغتفر من يحيى جبران.

- هزيمة مذلة للوداد

وأبرز موقع “chouftv” خسارة الفريق المغربي تحت عنوان "الأهلي المصري يقسو على الوداد بثنائية نظيفة ويلحق به هزيمة مذلة".

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