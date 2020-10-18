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أخبار العالم

إصابة 5 أشخاص في انفجار غاز بمركز تجاري في فرجينيا الأمريكية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:53 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أفادت وسائل إعلام أمريكية محلية، اليوم الأحد، بأن 5 أشخاص أصيبوا، من بينهم 3 طلاب جامعيين، في انفجار غاز بمركز تجاري فهاريسونبرج بولاية فيرجينيا الأمريكية. 

ومن جانبهم، وصف المسئولون في الشرطة المحلية الحادث بالخسارة الكبيرة، عقب نشب الحريق في المركز التجاري. 

ومن ناحية أخرى، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لطريقة تعامل إدارته مع جائحة الفيروس التاجي في الأسبوع منذ خروجه من العزل بعد إصابته بفيروس كورونا، وشجع المؤيدين له على عدم الاستماع إلى ما وصفهم بالمتشائمين على الرغم من الإصابات الجديدة التي سجلت أرقامًا قياسية في 21 ولاية أمريكية على الأقل.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، قال ترامب لمجموعة من مؤيديه في حفل أقيم في فورت مايرز بولاية فلوريدا إن "الضوء في نهاية النفق قريب، لا تستمعوا إلى المتشككين والغاضبين والمتشائمين".

وأضافت المجلة أن رسائل ترامب إلى المجموعة المكونة من حوالي 400 من كبار  ظلت السن متسقة مع تصريحاته السابقة  منذ أن بدأ الوباء في وقت سابق من هذا العام. في سبتمبر، وكان كشف الصحفي بوب وودوارد أن الرئيس قلل عن عمد من خطر الفيروس القاتل حتى لا يثير المزيد من الذعر والخوف في الجمهور، وهو القرار الذي أضر بفرصته دون شك في إعادة انتخابه.

ووفقًا لموقع الاستطلاع FiveThirtyEight، فإن غالبية الأمريكيين - 57.4 بالمائة - يقولون إنهم لا يوافقون على استجابة إدارة ترامب لأزمة فيروس كورونا. 

وأفاد موقع FiveThirtyEight الإلكتروني، بأن معظم الأمريكيين لا يوافقون على الرئاسة الإجمالية لترامب، حيث ينظر إليه 54.2 في المائة بشكل سلبي، مقارنة بـ 42.8 في المائة يوافقون على سياساته.

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