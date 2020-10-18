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تعليم

الأهالي يتحدون كورونا | تجمعات أمام مدارس العمرانية.. ويبررون: "من حقنا نطمن على ولادنا"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:36 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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ياســـمين بدوي - عدسة : عمرو السيد و عز حسين
رصدت عدسة موقع صدى البلد اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 ، تجمعات وزحام من أولياء الأمور أمام بوابة مدرسة الصفا والمروة بالعمرانية بمنطقة مجمع مدارس العمرانية بمحافظة الجيزة، رغم كل تحذيرات وزارتي التربية والتعليم والصحة من فكرة الزحام أمام وداخل المدارس منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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يأتي ذلك بعد أن منعت إدارة المدرسة أولياء الأمور من الدخول مع أبنائهم لداخل المدرسة ووضعت لافتة على بوابة الدخول مكتوبا عليها (ممنوع دخول أولياء الأمور ).

وأفاد أولياء الأمور بأن من حقهم توصيل أبناءهم إلى المدرسة والاطمئنان عليهم في أول يوم دراسة، حيث أن هذه المدرسة من المدارس التي تطبق إجازة السبت وبالتالي يعد اليوم الأحد هو أول يوم دراسي بها.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  دليل الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2020 عقب عدة اجتماعات تمت مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة أبنائنا الطلاب، وحفاظًا عليهم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بصفة خاصة.

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وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت التعليمية، والتي تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس، من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار، وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية.
 
وأشارت الوزارة، في خطابها، إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار، ووضع بوسترات رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.
 
وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة للصحة والبيئة بكل مدرسة وإدارة ومديرية تعليمية طبقًا للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2014، حيث تختص تلك اللجنة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت التعليمية إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
الأهالي يتحدون كورونا | تجمعات أمام مدارس العمرانية.. ويبررون: "من حقنا نطمن على ولادنا"
الأهالي يتحدون كورونا | تجمعات أمام مدارس العمرانية.. ويبررون: "من حقنا نطمن على ولادنا"
الأهالي يتحدون كورونا | تجمعات أمام مدارس العمرانية.. ويبررون: "من حقنا نطمن على ولادنا"
الأهالي يتحدون كورونا | تجمعات أمام مدارس العمرانية.. ويبررون: "من حقنا نطمن على ولادنا"
الأهالي يتحدون كورونا | تجمعات أمام مدارس العمرانية.. ويبررون: "من حقنا نطمن على ولادنا"
الأهالي يتحدون كورونا | تجمعات أمام مدارس العمرانية.. ويبررون: "من حقنا نطمن على ولادنا"
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