قريبا.. سامسونج تطلق سلسلة Galaxy S21 بتقنية شحن سريع 25 واط

Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 ULTRA في وكالة 3C الصينية، حيث سيدعم كلا الهاتفين تقنية شحن سريعة بقدرة 25 واط. اعتمدت شركة سامسونج Samsung ، وحدات الشحن الخاصة بهواتفها الذكية القادمةPlus وULTRA في وكالة 3C الصينية، حيث سيدعم كلا الهاتفين تقنية شحن سريعة بقدرة 25 واط.





Galaxy S21 Plus 5G، و Galaxy S21 Ultra 5G. وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، اجتازت اثنان من إصدارات هواتف سامسونج ، تحمل رقم الطراز SM-G9960، وSM-G9980، اختبارات وكالة 3C، لذا من المحتمل أن ينطلق الهاتفين تحت اسمPlus 5G، وUltra 5G.





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وتشير بعض التقارير إلى أن شركة سامسونج تعتزم الإعلان عن سلسلة Galaxy S، القادمة في شهر يناير 2021، على أن تبدأ المبيعات في وقت لاحق من نفس الشهر أو أوائل فبراير، ومن المقرر أن تقدم سامسونج قلم stylus للمرة الأولى في سلسلة Galaxy .





وأكدت أحدث التقارير أن عملاقة التكنولوجيا الكورية، بدأت الإنتاج الضخم لسلسلة GALAXY S21 بالفعل، للاستيلاء على الحصة السوقية التي أخلتها شركة هواوي بسبب الحظر.





وستأتي سلسلة Galaxy S21، بمعايير EP-TA800، وستكون أول تشكيلة من سامسونج بشاحن USB C، والذي قدمته الشركة لأول مرة مع هاتف Galaxy S10 5G ويدعم الشحن السريع بتقنية 25 واط.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، ف أن سلسلة هواتف Galaxy S21 القادمة العام المقبل من سامسونج، ستعمل بمعالج من نوع Exynos 1000، والذي سيكون أسرع من شرائح Snapdragon 875، حيث أكدت قوائم Geekbench على هذه المعلومة.





وسيعمل هاتف Galaxy S21+، بمعالج من نوع Exynos 2100، مقترنا ب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت،كما سيعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11، وسيحتوي على بطارية أكبر بسعة 4800 مللى أمبير في الساعة.