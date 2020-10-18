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أخبار العالم

بعد وصول أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة.. أول تعليق إسرائيلي وأمريكي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:21 م
وصول أول رحلة مباشرة
وصول أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة
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دعاء أبوهشيمة
أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشينن، عن تطلعه لمزيد من الرحلات بين المنامة وتل أبيب مشيرا إلى وجود مساع حول إجراء تعاون اقتصادي موسع بين إسرائيل والبحرين والإمارات، وذلك بعد وصوله إلى البحرين برفقة وفد إسرائيلي أمريكي على متن اول رحلة مباشرة بين تل أبيب والمنامة، حسبما أفادت " العربية"، في نبأ عاجل لها.


ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس الوفد إن "نظرة السلام تتحول اليوم إلى واقع"، متوجها بالشكر لملك البحرين والرئيس ترمب والوفد الأميركي.

وأعرب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عن تطلعات بلاده إلى علاقات ثنائية مفيدة مع البحرين، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع المنامة في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والزراعة.

وقال رئيس الوفد الإسرائيلي إنه قبل أيام أقر الكنيست إعلان السلام مع الإمارات والبحرين.

ووصلت، اليوم الاحد، أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى المنامة على متنها وفد أمريكي إسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن وفدا إسرائيليا أمريكيا يستعد لمغادرة مطار "بن جوريون" متوجها إلى البحرين في أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى البحرين.

وستغادر الرحلة التاريخية من تل أبيب وتصل المنامة، حيث سيشارك الوفدان الأمريكي والإسرائيلي في اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين.

وستغادر الرحلة التاريخية من تل أبيب وتصل المنامة، حيث سيشارك الوفدان الأمريكي والإسرائيلي في اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، سفر بعثة إسرائيلية إلى البحرين، في أول رحلة تجارية بين البلدين، بعد توقيع اتفاق السلام بينهما برعاية أمريكية في 15 سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية بين إسرائيل والبحرين.

تأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في حفل كبير بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.
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