رئيس الوزراء: محطة معالجة مياه مصرف المحسمة أفضل عمل إنشائي في العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن خطة التنمية المستدامة الشاملة ترتبط بجميع المجالات وقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.





وأضاف مدبولي، خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة ، أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى 124 مليار جنية خلال السنوات الـ6 الماضية.





وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنها كانت مقسمة على معالجة مياة الشرب والصرف الصحى حيث وصلنا إلى نسبة 99% فى تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة منوهًاَ إلى أن المدن مغطاة بنسبة 100%، لافتًا إلى أن القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها.





وتابع أن في قطاع الصرف الصحي، تم الوصول إلى نسبة وصول 65% على مستوى الإجمالي سكان مصر، كما تبنت الدولة برنامجا طموحا لمضاعفة كميات المياه المحلاة لاستخدامها فى قطاع مياه الشرب، باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030 .



