"الرعاية الصحية": 1262 مكالمة تلقاها خط الاستشارات الطبية المجانية ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تلقي خط الاستشارات الطبية المجانية لهيئة الرعاية الصحية لخدمة اهالى بورسعيد، 1262 مكالمة تليفونية وذلك خلال الربع الأول من العام الثاني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020.









وأوضح البيان أن عدد المكالمات التي استقبلها الخط منذ بداية تفعيله في يوليو 2020 بلغت 422 مكالمة، كما بلغت 496 خلال شهر أغسطس و344 مكالمة خلال سبتمبر من العام الجاري، بإجمالي 1262 مكالمة واستشارة طبية واستفسار استقبلها خط الاستشارات الطبية منذ يوليو وحتى سبتمبر من العام الجاري.





وأضاف أن خط الاستشارات الطبية يقوم بمتابعة المرضى تليفونيًا أو من خلال خدمة "الواتس آب"، ويرتكز عمله على متابعة مرضى العزل المنزلي والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، وإيصالهم بطبيب متخصص في حال ظهور أى أعراض جديدة أو زيادة في الأعراض لحالات العزل المنزلي والاشتباه، إضافة إلى التنسيق والتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ فور ظهور أي حالات غير مستقرة وتستدعي النقل للمستشفى.





وتابع: يتم العمل بخط الاستشارت الطبية يوميًا على مدار 24ساعة ، لافتة إلى تقسيم العمل به إلى قسمين هما قسم مكالمات الاشتباه و يتم استقبالها على الرقمين ٠٦٦٣٢٥٧٩٩٩& ٠٦٦٣٢٥٧٤٤٤، وقسم لتلقي الاستفسارات عن حالات العزل المنزلي عبر الواتس آب 01552139299.





فيما لفت إلى أن المتطوعين بالعمل بخط الاستشارات الطبية المجانية يقومون بالتنسيق مع غرفة الطوارئ وتنسيق نقل الحالات التي تحتاج لمستشفى ومتابعتها بشكل مستمر إلى جانب الحالات التي يتم متابعتها تليفونيًا خلال العزل المنزلي حتى تمام الشفاء.





و صرح الدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية" أنه في إطار تفعيل خط الإستشارات الطبية، تم التنسيق مع أطباء متطوعين لإستقبال المكالمات في تخصصات "الباطنة، الجراحة، المسالك البوليه، الصدر، الأطفال، الأنف والأذن، العظام ، طب الأسرة"، مشيرًا إلى التنسيق مع اخصائيين و استشاريين "باطنة،صدر،طب اسرة ،انف واذن، عناية" لإستقبال مكالمات العزل المنزلي والتواصل مع المرضى للمتابعة حتى تمام الشفاء، مشيرًا إلى التنسيق مع مديري الطواريء لاستقبال حالات الطواريء سواء من خط الاشتباه او من خط العزل المنزلي، لتوفير أماكن بمستشفى العزل إذا اقتضى الأمر.





يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على راحة المرضى وسلامتهم، وبما يضمن تقديم الخدمة الطبية لأهالي بورسعيد بأعلى جودة وكفاءة تلبي احتياجات المواطن البورسعيدي، باعتبار بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.



