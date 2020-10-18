إيطاليا تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

سجلت السلطات الصحية في إيطاليا 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة يومية قياسية.





وأعلنت إيطاليا، 69 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36543 حالة وفاة.





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وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في إيطاليا 414241 حالة.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس السبت، العالم الذي وصفه بـ"المنقسم، مؤكدا أنه فشل في مواجهة التحدي المتمثل في مكافحة وباء كورونا.





وطالب جوتيرتش الدول في تصريحات لوكالة الأنباء البرتغالية "لوسا" بضرورة اتخاذ إجراءات منسقة لمنع دفع ملايين الناس إلى الفقر والجوع.



