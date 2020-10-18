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أخبار العالم

إيطاليا تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:52 م
إيطاليا تسجل زيادة
إيطاليا تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في إيطاليا 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة يومية قياسية.

وأعلنت إيطاليا، 69 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36543 حالة وفاة.

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وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في إيطاليا 414241 حالة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس السبت، العالم الذي وصفه بـ"المنقسم، مؤكدا أنه فشل في مواجهة التحدي المتمثل في مكافحة وباء كورونا.

وطالب جوتيرتش الدول في تصريحات لوكالة الأنباء البرتغالية "لوسا" بضرورة اتخاذ إجراءات منسقة لمنع دفع ملايين الناس إلى الفقر والجوع.

وأضاف أن "جائحة كورونا تمثل تحديًا عالميًا كبيرًا للمجتمع الدولي بأسره وللتعددية وبالنسبة لي بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة"، لافتا: "لسوء الحظ، إنه اختبار حتى الآن فشل فيه المجتمع الدولي".
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