ضبط 1٫44 طن لحوم مجمدة فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1٫44 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بالزقازيق بالشرقية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



