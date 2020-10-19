في يومه العالمي.. أفضل فيتامينات للوقاية من التهابات المفاصل.. تناول هذه الأطعمة فورا.. وتعرف على أنواعه وكيفية تجنب الإصابة بالمرض

- أفضل فيتامينات للوقاية من التهابات المفاصل

- أطعمة تساعد على علاج التهاب المفاصل

- أنواع التهاب المفاصل





يصادف اليوم 19 أكتوبر اليوم العالمي لـ التهاب المفاصل ، وذلك لتوعية الأشخاص بأهمية العناصر الغذائية التي يتناولها للحفاظ على صحة العظام.





ويتناول العديد من الأشخاص فيتامينات متعددة يوميًا ، لضمان حصولهم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجونها كل يوم.





وعلى الرغم من أنه يوصى بالحصول على الجزء الأكبر من العناصر الغذائية اليومية من الطعام ، إلا أن المكملات الغذائية يمكن أن تساعد في تعويض الركود عندما تنقص الوجبات الغذائية.





تعرف على أفضل الفيتامينات التي يجب تناولها بانتظام لتعزيز صحة المفاصل ، وفقا لموقع "jointflex".





1- زيت السمك

غالبًا ما يرتبط حمض أوميجا 3 الدهني الموجود في حبوب زيت السمك بقلب صحي وبشرة متوهجة، كما إنه يلعب أيضًا دورًا في دعم المفاصل.





وتساعد الأحماض الدهنية على منع بعض الإنزيمات من إتلاف المفاصل ومن المعروف أنها تساعد في تقليل الالتهاب، وهذا مكمل جيد بشكل خاص لتناوله إذا كان الشخص يعاني من آلام في الركبة أو يعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي. من الممكن أيضًا الحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية من الأسماك والأفوكادو والمكسرات والبذور.





2- الكالسيوم

الكالسيوم عنصر غذائي مألوف يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة العظام والمفاصل، كما أنه هو المغذيات المرتبطة بالمساعدة في تكوين العظام والأسنان والحفاظ عليها قوية، كما تعد حبوب الكالسيوم يمكن أن تكون فعالة في الحد من التهاب المفاصل وآلامها، وخاصة في مفاصل الركبة.





تعتبر الخضروات الورقية الداكنة والحليب والزبادي والبروكلي أمثلة على الأطعمة الغنية بالكالسيوم، ومن المرجح أن تحتاج النساء إلى مكملات الكالسيوم أكثر من الرجال.





3- فيتامين د

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) يميلون إلى المعاناة من آلام المفاصل بشكل متكرر، يساعد فيتامين د أيضًا في امتصاص الجسم للكالسيوم، ومن خلال تناول هذا الفيتامين ، يمكن للمرء أن يساعد في تقوية العظام والمفاصل، ـمن الممكن العثور على الفيتامينات التي تحتوي على كل من الكالسيوم وفيتامين د، ويمكن أيضًا الحصول على فيتامين د من خلال الحليب المدعم وأشعة الشمس النقية.





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- الأسماك الدهنية

تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د ، وكلاهما قد يكون مفيدًا في تقليل الالتهاب وشدة أعراض التهاب المفاصل.

-الثوم

وجدت الدراسات التي أجريت على البشر أن الثوم قد يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ، وأن تناوله قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.

-الزنجبيل

لقد ثبت أن الزنجبيل يقلل من أعراض التهاب المفاصل، وجدت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أيضًا أنها قد تقلل الالتهاب ، ولكن هناك حاجة لمزيد من البحث على البشر.

-البروكلي

يحتوي على مادة السلفورافين والتي قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات

-عين الجمل

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تخفف من أعراض التهاب المفاصل وكذلك الالتهابات.

-التوت

يحتوي على مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل من علامات الالتهاب المرتبطة بالتهاب المفاصل.

-السبانخ

غنية بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الكايمبفيرول، وجدت الدراسات التي أجريت على بعض الأشخاص أن الكايمبفيرول يمكن أن يقلل الالتهاب ويبطئ تقدم التهاب المفاصل.

-العنب

العنب له خصائص مضادة للالتهابات ويحتوي على مركبات قد تساعد في تقليل الالتهاب.

-زيت الزيتون

ثبت أن زيت الزيتون يقلل الالتهاب وقد يترافق مع انخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه قد يبطئ تطور التهاب المفاصل ويخفف الأعراض.

-عصير الكريز

تشير الدراسات إلى أن عصير الكرز الحامض يمكن أن يقلل الالتهاب ويخفف بعض أعراض التهاب المفاصل.



حقائق عن التهابات المفاصل :

يشير التهاب المفاصل إلى حوالي 200 مرض وحالة روماتيزمية تؤثر على المفاصل ، بما في ذلك الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.





يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض ويضعف قدرة الشخص على أداء المهام اليومية.





النشاط البدني له تأثير إيجابي على التهاب المفاصل ويمكن أن يحسن الألم والوظيفة والصحة العقلية .





تشمل العوامل في تطور التهاب المفاصل الإصابة ، والتمثيل الغذائي غير الطبيعي ، والتركيب الجيني ، والالتهابات ، وخلل الجهاز المناعي.





يهدف العلاج إلى السيطرة على الألم وتقليل تلف المفاصل وتحسين نوعية الحياة أو الحفاظ عليها، يتضمن الأدوية والعلاجات الفيزيائية وتثقيف المريض ودعمه.







