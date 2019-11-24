التهاب المفاصل .. 3 حيل مجربة و5 عادات توقف عنها

1. الحلويات



2. المعلبات



3. المقليات



4. اللحوم



1. الأسماك الدهنية

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى من شدة آلام المفاصل.



2. الثوم

له خصائص مقاومة للسرطان كما أن له تأثير مضاد للالتهابات قد يساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل.



3. الزنجبيل

يساعد الزنجبيل أيضًا في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.



يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة آلام العظام والمفاصل ويتجاهلون دور النظام الغذائي فى الحفاظ على صحة العظام والمفاصل، وإليك أفضل الأطعمة للحفاظ على سلامة المفاصل وأطعمة أخرى عليك التوقف عنها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .تعد من أخطر الأطعمة للذين يعانون من إلتهاب المفاصل فهى غنية بالكربوهيدرات المكررة التي يؤدي الإفراط فى تناولها إلى التهاب في الجسم .تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم مما يتسبب فى زيادة فرصة الإصابة بالالتهابات ومشاكل المفاصل.التهاب مزمن وتعزز أعراض التهاب المفاصل.يحتوي اللحم على كمية كبيرة من الدهون والمواد الكيميائية التي تؤدي إلى تورم والتهاب في المفاصل.على الجانب الآخر هناك العديد من الأطعمة التي يجب إدخالها لنظامك الغذائى فهى تحمى المفاصل وهي: