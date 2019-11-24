ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

التهاب المفاصل .. 3 حيل مجربة و5 عادات توقف عنها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
التهاب المفاصل
التهاب المفاصل
Advertisements
لمياء الياسين
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة آلام العظام والمفاصل ويتجاهلون دور النظام الغذائي فى الحفاظ على صحة العظام والمفاصل، وإليك أفضل الأطعمة للحفاظ على سلامة المفاصل وأطعمة أخرى عليك التوقف عنها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .

1. الحلويات
تعد من أخطر الأطعمة للذين يعانون من إلتهاب المفاصل فهى غنية بالكربوهيدرات المكررة التي يؤدي الإفراط فى تناولها إلى التهاب في الجسم .

2. المعلبات
تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم مما يتسبب فى زيادة فرصة الإصابة بالالتهابات ومشاكل المفاصل. 

3. المقليات
التهاب مزمن وتعزز أعراض التهاب المفاصل.

4. اللحوم
يحتوي اللحم على كمية كبيرة من الدهون والمواد الكيميائية التي تؤدي إلى تورم والتهاب في المفاصل.

على الجانب الآخر هناك العديد من الأطعمة التي يجب إدخالها لنظامك الغذائى فهى تحمى المفاصل وهي:

1. الأسماك الدهنية
غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى من شدة آلام المفاصل. 

2. الثوم
له خصائص مقاومة للسرطان كما أن له تأثير مضاد للالتهابات قد يساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل.

3. الزنجبيل
يساعد الزنجبيل أيضًا في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.
Advertisements

ترشيحاتنا

فنان سعودي يبيع منزله ويسكن بالايجار.. اعرف السبب

بعد الإنجاز الأفريقي .. اتحاد الكرة يدرس قرارًا جديدًا بخصوص شوقي غريب

فى عرض زافيرا .. رانيا يوسف بإطلالة غير متوقعة فى القاهرة السينمائى | صور

اخبار الرياضة.. سرقة كأس الأمم الأفريقية بعد تتويج مصر.. اتحاد الكرة يحسم اختيار 3 لاعبين في أولمبياد طوكيو

بعد أزمة اسمه.. أحمد حلمى يوجه رسالة مؤثرة لـ عمرو دياب

طارق مات على كتف زميله.. المدرس المتهم بالإهمال فى واقعة وفاته بالقناطر: كنت فاكره بيهزر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش يتيما وحيدًا .. حفل تأبين هيثم احمد زكى فى قصر السينما ..صور

فى فيلم بين الجنة والأرض.. ياسمين رئيس تظهر بإطلالة غير متوقعة.. صور

مات ليلة فرحه .. قصة عريس المنيا من أمريكا إلى ملوى .. صلوا عليه الجنازة بدل الإكليل