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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمُتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الفنية لمُتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

وذلك لمُناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المُقبلة، وعرض نتائج جولات اللجنة خلال الفترة الماضية، بحضور متدرب البرنامج الرئاسي EPLP.

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وأوضح "القاضي" أن اللجنة قد قامت خلال الفترة الماضية بجولات ميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز "طما، والمراغة، وحي شرق، والمنشاة، وجرجا".


وأشار إلى أن اللجنة تعمل على رفع كفاءة العمل بجميع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وسرعة الإنجاز وحل جميع المعوقات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.


وأكد أهمية دور اللجنة في المتابعة وطرق التعامل مع حل المشكلات الفنية التي تواجه العاملين بالمراكز، لافتًا إلى أن اللجنة سوف تستمر في جولاتها الميدانية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة.


وأوضح أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، والتي تمثل الدور الأكبر في التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أسهل وأسرع في التعاملات.

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمُتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين
محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمُتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين
محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمُتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين
محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمُتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين
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