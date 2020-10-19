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حوادث

براءة ريهام سعيد من سب شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:09 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قضت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار محمود سلطان، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة سب وقذف وخدش سمعة وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ودفع شعبان سعيد المحامى ودفاع الإعلامية ريهام سعيد بانتفاء أركان الجريمة وخلو الأوراق من دليل يدين موكلته، ونفى علاقتها بالواقعة، وكيدية الاتهام.

الدعوى التي أقامها "وائل عبد العزيز، حملت رقم 16571 سنة 2020، اتهم فيها الإعلامية ريهام سعيد بسبه وقذفه، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، والتي قالت فيه تعليقًا على خلافاته مع شقيقته الفنانة "ياسمين عبد العزيز": "أكيد يوم القيامة قرب، الأخ بيتكلم على عرضه وشرفه، لو فاكر كده إنك ضايقتها فأنت ضايقتنا أحنا، أنت كسرت قواعد الأدمية والعيش والملح والدم الواحد".

وطالب "عبد العزيز" بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بالمواد (302، 303، 306، 308) من قانون العقوبات والمادة (76) من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن اصدار قانون تنظيم الاتصالات، وإلزام المشكو في حقها بدفع مبلغ 40001 على سبيل التعويض المدني المؤقت.
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