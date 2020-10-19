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رياضة

جمهور النادى الأهلى يدعم الفريق قبل مبارة إياب نصف نهائى دورى الأبطال.. شاهد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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سيد احمد
دشن جمهور النادى الأهلى هاشتاج خطوتين عالحلم يااهلي لدعم الفريق قبل مبارة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الوداد المغربى.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:

- ‏فاضل عالحلوه تكه يارجاله
نلعب برجوله المتش الجاي ع نحسم الصعود للنهائي
سطروا التاريخ باساميكم واحفروا اساميكم ف ذاكرة الجمهور
‎#خطوتين_عالحلم_يااهلي

- ‏١٨٠ دقيقة فقط , قاتلوا .. قاتلوا من أجل كتابة تاريخ لهذا الجيل .. قاتلوا من أجل الجماهير , قاتلوا من أجل الكيان , من أجل فرحة غابت .. قاتلوا
‎#خطوتين_عالحلم_يااهلي

- ‏جمهوركو معاكو نحقق حلم حياتنا و لأخر الدنيا يحلق نسر نادينا
#خطوتين_عالحلم_يااهلى

- ‏يلا يا أهلي بطوله بتناديك العب كوره واحنا دايما جمبيك
‎#خطوتين_عالحلم_يااهلى

- ‏شناوي والسوليه ومعلول ابطال افريقيا باذن الله ‎#خطوتين_عالحلم_يااهلي

- ‏فاضل علي الحلم الافريقي خطوتين هاتوها عشان الشهداء ‎#خطوتين_عالحلم_يااهلي

- ‏‎#خطوتين_عالحلم_يااهلي
اقسم بالله ف ماتش الوداد كوره افشه انا كنت قاعد امام الشاشه حرفيا كان ناقص ادخل اشوطها انا

- ‏‎#خطوتين_عالحلم_يااهلى
مش عايزين منكم غير انكم تعملو الي عليكم واحنا في ضهركم

- ‏حلم 7 سنين مستنيه ملايين .. قاتلوا من اجل الأهلي لنتوج بالأبطال

‎#خطوتين_عالحلم_يااهلي


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وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على إستاد القاهرة الجمعة القادم، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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