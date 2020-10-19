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محافظات

لعدم استقرار الأحوال الجوية .. رفع درجة الاستعداد القصوى في الدقهلية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:03 م
الدكتور ايمن مختار
الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الاثنين أن المحافظة انتهت من مراجعة كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجارى .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رئيس الوزراء بشان الاستعداد لموسم الأمطار والسيول ومراجعة الاحترازية فى هذا الشأن.

كما تهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين فى نطاق المحافظة والمسافرين على الطرق ذهابا وايابا بنطاق المحافظة بتوخى الحذر قبل واثناء وبعد توقعات الأحوال الغير مستقرة للطقس خلال الفترة المذكورة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 وقد وجه محافظ الدقهلية للواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة بإخطار كافة مديريات الخدمات والهيئات بنطاق المحافظة، وشركة مياة الشرب والصرف الصحى وشركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بان يكون الجميع على اهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع اى أحداث او اخطار  طارئة ناتجة عن أحوال الطقس الغير مستقرة خلال الفترة المشار اليها .

والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة فى هذا الشان، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء حرصا سلامة وحياة المواطنين وحفاظا على الأرواح والممتلكات.


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