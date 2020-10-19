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أخبار العالم

أول دولة أوروبية تعلن إعادة فرض الإغلاق العام بسبب كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:57 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت السلطات الأيرلندية، اليوم الاثنين، إعادة فرض الإغلاق في البلاد تزامنًا مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أيرلندا.

وذكرت وكالة "رويترز" إن أيرلندا أعلنت عن عدد من القيود الأكثر صرامة في أوروبا للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحة أنها قررت إغلاق متاجر التجزئة غير الضرورية وفرضت قيود على الحانات والمطاعم بالإضافة إلى منع المواطنين من الابتعاد عن منازلهم بمسافة تزيد عن 5 كم.

وتعتبر أيرلندا إحدى الدول الأوروبية التي فرضت الإغلاق العام لفترة طويلة خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، كما شددت القيود المفروضة على المواطنين على مدى الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس.

وصرح رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشيل مارتن، بأن الإغلاق العام الحالي سيختلف عن الإغلاق العام الأول، موضحًا أن المدارس ستظل مفتوحة وسيسمح باستمرار الخدمات الأساسية.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت اليوم الإثنين، إن عددًا من المناطق الإسبانية، بدأت في إعادة فرض القيود الخاصة بفيروس كورونا، في محاولة للتصدي للجائحة الثانية من فيروس كورونا، والذي على ما يبدو سيقود البلاد إلى تسجيل أكثر من مليون إصابة بالمرض خلال الأسبوع الجاري.

وأعلنت السلطات الإسبانية في قشتالة وليون أنها ستغلق مدينة بورجوس وأراندا دي دويرو أمام جميع الرحلات، باستثناء الرحلات الضرورية، بدءًا من غدٍ، الثلاثاء.

وسجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل 217 حالة وفاة و37,889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا على مستوى البلاد، ارتفع إلى 974,449، أما الوفيات فبلغت 33,992.

وفي الأسابيع الأخيرة، أبلغت إسبانيا بشكل متكرر عن أكثر من 12000 حالة يوميا، بعد أن سجلت رقما قياسيا على أساس يومي، بأكثر من 16000 إصابة في منتصف سبتمبر.

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