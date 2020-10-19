أول دولة أوروبية تعلن إعادة فرض الإغلاق العام بسبب كورونا

أعلنت السلطات الأيرلندية، اليوم الاثنين، إعادة فرض الإغلاق في البلاد تزامنًا مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أيرلندا.





وذكرت وكالة "رويترز" إن أيرلندا أعلنت عن عدد من القيود الأكثر صرامة في أوروبا للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحة أنها قررت إغلاق متاجر التجزئة غير الضرورية وفرضت قيود على الحانات والمطاعم بالإضافة إلى منع المواطنين من الابتعاد عن منازلهم بمسافة تزيد عن 5 كم.





وتعتبر أيرلندا إحدى الدول الأوروبية التي فرضت الإغلاق العام لفترة طويلة خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، كما شددت القيود المفروضة على المواطنين على مدى الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس.





وصرح رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشيل مارتن، بأن الإغلاق العام الحالي سيختلف عن الإغلاق العام الأول، موضحًا أن المدارس ستظل مفتوحة وسيسمح باستمرار الخدمات الأساسية.



