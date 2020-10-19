موجز السوشيال.. محمد رمضان يشعل إنستجرام.. سر غضب أحمد شوبير

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:نشر الفنان محمد رمضان فيديو له أثناء ركوبه الطائرة وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".نفى الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقا، انضمام نجله مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى الشاب إلى نادى البنك الأهلى، ونشر تغريدة بهذا الشأن من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".نشر الفنان رامز أمير فيديو له وهو يمارس رياضة الـ"باركور" لأول مرة بعد تعرضه للإصابة، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".دشن جمهور النادى الأهلى هاشتاج خطوتين عالحلم يااهلي لدعم الفريق قبل مبارة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الوداد المغربى.