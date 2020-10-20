AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الدقهلية اغتالني نفسيا.. مديرة مدرسة عمر مكرم: مش عارفة أمشي في الشوارع بسبب اللي عمله معايا.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:05 ص
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت كريمة محمود مديرة مدرسة عمر مكرم بالدقهلية التي تم عزلها: إن ما قام به محافظ الدقهلية معي هو إهانة لكل معلم، وهذا تسبب في اغتيال نفسي لي، وكسر نفسيتي، مؤكدة أنها منذ أن قابلت المحافظ وهي تعيش في كابوس.

وأضافت كريمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: عملت مربية أجيال لمدة 30 سنة" وطول عمري أعمل على تعليم الاحترام والرحمة والانسانية للأولاد، ولم يكن يجب ان نُعامل بهذه الطريقة أمام العالم أجمع.

وأوضحت كريمة، أن انتشار هذه الفيديوهات؛ تسبب لي في عدم السير في الشوارع التي كنت اسير بها، بسبب ما حدث لي في الفيديو من قبل المحافظ، مؤكدة أنها تعرف الجميع في بلدتها بسبب تعليمها لأولادهم.

وقد أكد محافظ الدقهلية ، أن مدرسة عمر مكرم غير مؤهلة لاستقبال العام الدراسي الجديد، معقبا: أكتر حاجة ضايقتني في الجولة غير موضوع النظافة، هو إن المديرة قامت بتحويل فصل "كي جي" إلى مكتب.. أنا مشوفتش في حياتي حاجة كدا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تكشف عن تفاصيل افتتاح المنطقة اللوجستية بالغربية.. فيديو

محافظ الدقهلية يفتتح المدرسة التجريبية للغات بمنشية عبد الرحمن

بتكلفة 601 مليون جنيه.. الجيزة تستقبل العام الدراسي بـ 68 مدرسة جديدة

أنا اتهنت يا ريس.. مديرة مدرسة الدقهلية تروي تفاصيل واقعة سب المحافظ لها

كيف علق وزير التعليم على واقعة محافظ الدقهلية.. وماذا قالت مديرة المدرسة؟ | القصة كاملة

مشوفتش كده في حياتي.. محافظ الدقهلية عن تعنيفه مديرة مدرسة: حولت فصل "كي جي" إلى مكتب.. فيديو

ترشيحاتنا

توقف عن تناوله فورا .. السمسم يصيبك بمرض خطير

كارثة صحية في فرنسا بسبب كورونا

والد ضحية السرعة الزائدة بحدائق الأهرام يكشف تفاصيل حادث وفاة ابنه.. فيديو

حسام غالي يخوض انتخابات الأهلي المقبلة | تفاصيل

النصر السعودي يحسم مصير أحمد موسى

في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. زميلتها أنهت مستقبلها بـ مادة سامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على عقوبة استخدام طائرات الدرون drone camera في السعودية .. صور

مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

طريقة تحضير التومية في المنزل