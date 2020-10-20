محافظ الدقهلية اغتالني نفسيا.. مديرة مدرسة عمر مكرم: مش عارفة أمشي في الشوارع بسبب اللي عمله معايا.. فيديو

قالت كريمة محمود مديرة مدرسة عمر مكرم بالدقهلية التي تم عزلها: إن ما قام به محافظ الدقهلية معي هو إهانة لكل معلم، وهذا تسبب في اغتيال نفسي لي ، وكسر نفسيتي ، مؤكدة أنها منذ أن قابلت المحافظ وهي تعيش في كابوس.





وأضافت كريمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: عملت مربية أجيال لمدة 30 سنة" وطول عمري أعمل على تعليم الاحترام والرحمة والانسانية للأولاد ، ولم يكن يجب ان نُعامل بهذه الطريقة أمام العالم أجمع .





وأوضحت كريمة، أن انتشار هذه الفيديوهات؛ تسبب لي في عدم السير في الشوارع التي كنت اسير بها، بسبب ما حدث لي في الفيديو من قبل المحافظ، مؤكدة أنها تعرف الجميع في بلدتها بسبب تعليمها لأولادهم .



