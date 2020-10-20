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فن

في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. تعرف على حفيدتها الفنانة المعروفة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
نعيمة الصغير
نعيمة الصغير
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء، 20 أكتوبر ذكرى رحيل الفنانة القديرة نعيمة الصغير، التي ولدت في 25 ديسمبر 1931، ورحلت عن عالمنا في مثله من العام 1991، وتعد واحدة من أبرز الفنانات في السينما المصرية، اللاتى استطعن تقديم أدوار الشر. 

ولدت نعيمة الصغير، عام 1931، بمدينة الإسكندرية، ولقبت بـ"نعيمة الصغير" نسبة إلى زوجها في ذلك الوقت، المطرب الشعبي محمد الصغير، وقد عملت «الصغير» مونولوجست من خلال مشاركتها في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس. 

جسدت نعيمة الصغير، 185 شخصية كانت اغلبها من خلال شاشة السينما حيث غلب عليها طابع السيدة الشريرة التي تتنفنن في اعمال الشر فقد كانت نبرات صوتها القوية تؤهلها للنجاح والتميز في هذه الادوار من هذه الاعمال علي بيه مظهر والاربعين حرامي الشقة من حق الزوجة الجوازة دي مش لازم تتم قسمة ونصيب اليتيمتين العفاريت.

وقد لا يعرف الكثيرون، أن للفنانة الراحلة نعيمة الصغير، حفيدة في الوسط الفني أيضًا، لكنها لم تحظ بنفس شهرة جدتها، إنها الفنانة عبير الصغيرة، التي تبلغ من العمر 55 عامًا. 

وبدأت عبير الصغير مشوارها الفني، بعد وفاة جدتها، في مطلع التسعينات، وكان معظم الأدوار التي شاركت فيها أدوارًا ثانوية، بدايًا من مشاركتها في فيلم «مجانين على الطريق» عام ١٩٩١، و«البحر بيضحك ليه» عام ١٩٩٥، وحتى أخر مشاركة لها في فيلم «خالي من الكوليسترول» عام 2005. 
في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. تعرف على حفيدتها الفنانة المعروفة

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