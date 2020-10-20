فى اليوم العالمى له.. أطعمة تسبب هشاشة العظام لكبار السن

تحيي منظمة الصحة العالمية يوم 20 أكتوبر من كل عام، اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، والذي يركز على رفع الوعي حول الوقاية والتشخيص والعلاج من هشاشة العظام، خصوصًا بعد سن الخمسين.





عندما تكون مصابًا بهشاشة العظام، هناك العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاج إليها لتزويد جسمك بها لتقوية عظامك قدر الإمكان، وهناك بعض الأطعمة أيضا التى يجب تجنبها لأنها تسبب هشاشة العظام.







وكشف موقع هيلثي عن أطعمة تسبب هشاشة العظام يجب تجنبها:



الأطعمة الغنية بالملح

يمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد للملح إلى إفراز الجسم للكالسيوم الضار بعظامك. تجنب الأطعمة التي تحتوي على أكثر من 20٪ من القيمة اليومية الموصى بها للصوديوم. قلل من تناولك لما لا يزيد عن 2300 مجم يوميًا كلما أمكن ذلك.





كحول

بينما تعتبر كمية معتدلة من الكحول آمنة لمن يعانون من هشاشة العظام، يمكن أن يؤدي تناول الكحول الزائد إلى فقدان العظام. وفقًا لمؤسسة هشاشة العظام الوطنية، يجب أن تقتصر المشروبات على نحو اثنين في اليوم.





حبوب / بقوليات

في حين أن الفاصوليا لها بعض السمات الصحية للنساء المصابات بهشاشة العظام، إلا أنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الفيتات. تؤثر هذه المركبات على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم.





ومع ذلك، يمكنك تقليل كمية الفيتات في الفاصوليا: نقعها أولًا في الماء لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل الطهي، ثم صفي الفاصوليا وأضف الماء العذب للطهي.





نخالة القمح

لا تحتوي نخالة القمح فقط على مستويات عالية من الفيتات ، والتي يمكن أن تعيق امتصاص الكالسيوم ، ولكن نخالة القمح هي الغذاء الوحيد الذي يبدو أنه يقلل من امتصاص الكالسيوم في الأطعمة الأخرى التي يتم تناولها في نفس الوقت.





لذلك، إذا كنت تتناول مكملات الكالسيوم ، فلا تتناولها في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات من تناول نخالة القمح بنسبة 100٪.





فيتامين أ الزائد

يرتبط الكثير من هذه المغذيات بتأثيرات ضارة على صحة العظام. من غير المحتمل أن يحدث هذا من خلال النظام الغذائي وحده.





ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يتناولون مكمل غذائي متعدد الفيتامينات وزيت كبد السمك - يحتوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامين أ - يوميًا قد يكون لديهم مخاطر متزايدة للتأثيرات الصحية الضارة من الاستهلاك الزائد لفيتامين أ.





مادة الكافيين

يمكن أن يقلل الكافيين من امتصاص الكالسيوم ويساهم في فقدان العظام. تحتوي المشروبات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة على كميات متفاوتة من الكافيين ، لذلك اختر هذه المشروبات باعتدال.





الآن بعد أن عرفت ما هي العناصر الغذائية المهمة عندما تكون مصابًا بهشاشة العظام ، إليك خطة موصى بها لمدة سبعة أيام. تحدث دائمًا مع طبيبك قبل البدء في خطة وجبات جديدة للتأكد من أنها لا تتعارض مع أي أدوية أو ظروف صحية قد تكون لديك.





المشروبات الغازية.