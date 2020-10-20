كورونا وأخطارها.. أول ندوة توعوية فى تربية حلوان مع العام الجديد

عقدت جامعة حلوان بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد وفي ظل عودة الطلاب ووسط إجراءات احترازية مشددة بكلية التربية جامعة حلوان بالتعاون بين وحدة ادارة الأزمات ومركز تربية الطفل أولى ندواتها وخصصتها للتوعية عن "الكورونا واخطارها" عبر منصة زووم.









حيث عقدت الندوة للتدريب والتوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف ا.د/إيهاب محمد حمزة عميد الكلية، ا.د/أحمد عبد الرشيد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.









وحاضر في الندوة الاستاذة الدكتورة /فادية يوسف استاذة صحة الطفل بقسم رياض الأطفال بكلية التربية حيث تم التدريب علي الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتوعية بالأخطار المترتبة في حالة الإصابة بالفيروس وذلك في خطوة لكي يقوم السادة الحضور وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء مجلس إدارة وحدة الأزمات والطواريء بتوعية الفئات المستهدفة من (الطلاب خلال المحاضرات وأعضاء الجهاز الإداري والخدمات المعاونة) بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد مع ضرورة التأكيد على إرتداء الكمامة الوقائية طوال فترة التواجد بمقر الكلية وبالقاعات الدراسية للوقاية من الفيروس.









كما عقدت الندوة بحضور الدكتورة منة أبو هشيمة مديرة مركز تربية الطفل بالكلية، ا.د/محمد عبد الرازق مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية، ا.د/ ياسر عكاشة نائب مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية، ا.د/مها أبو حطب رئيس قسم رياض الأطفال، أعضاء مجلس إدارة وحدة الأزمات والكوارث، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية بكلية التربية.