في يومه العالمي.. هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام

يتسبب ترقق العظام في أن تصبح العظام ضعيفة وهشة، لدرجة أن السقوط أو حتى الضغوط الخفيفة مثل الانحناء أو السعال يمكن أن تتسبب في حدوث كسر، وتحدث الكسور المرتبطة بـ هشاشة العظام بشكل شائع في الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.





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وكشف موقع "mayoclinic"، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام، وهي :

تصيب هشاشة العظام الرجال والنساء من جميع الأجناس. لكن هناك هم الأكثر عرضة مثل :





1- النساء ذوات البشرة البيضاء والآسيويات.

2- النساء الأكبر سنًا اللائي تجاوزن سن اليأس هن الأكثر عرضة للخطر.





وأشار الموقع يمكن أن تساعد الأدوية والنظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية في منع فقدان العظام أو تقوية العظام الضعيفة بالفعل.