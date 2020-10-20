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مرأة

في يومه العالمي.. هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:09 م
هذه الفئات الأكثر
هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام
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حياة عبد العزيز
يصادف اليوم 20 أكتوبر اليوم العالمي لـ هشاشة العظام، وهو لتوعية الأشخاص بأهمية المرض وكيفية الوقاية منه.

يتسبب ترقق العظام في أن تصبح العظام ضعيفة وهشة، لدرجة أن السقوط أو حتى الضغوط الخفيفة مثل الانحناء أو السعال يمكن أن تتسبب في حدوث كسر، وتحدث الكسور المرتبطة بـ هشاشة العظام بشكل شائع في الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.

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وكشف موقع "mayoclinic"، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام، وهي :
تصيب هشاشة العظام الرجال والنساء من جميع الأجناس. لكن هناك هم الأكثر عرضة مثل :

1- النساء ذوات البشرة البيضاء والآسيويات.
2- النساء الأكبر سنًا اللائي تجاوزن سن اليأس  هن الأكثر عرضة للخطر. 

وأشار الموقع يمكن أن تساعد الأدوية والنظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية في منع فقدان العظام أو تقوية العظام الضعيفة بالفعل.

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