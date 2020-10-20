محمد عزمي: السيسي يؤكد دائما على أهمية الوعي لمواجهة التعديات

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى تخريج طلبة الكليات العسكرية، يؤكد على أهمية الوعي لمواجهة التعديات التى تواجه الدولة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الجميع يعى ما هي صناعة دولة فاشلة فى جميع المجالات.





وأشار إلى أن الصناعة هى من تحول الدولة من قوية لـ فاشلة و العكس، مؤكدًا أن جماعات الشر تسعى طول الوقت لنشر موضوعات سلبية لإحباط المصريين.





ولفت إلى أن جماعات الشر تقوم بدمج جزء من مشكلة بـ فبركة منهم لعمل مشكلات.



