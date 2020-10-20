AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد عزمي: السيسي يؤكد دائما على أهمية الوعي لمواجهة التعديات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:12 م
النائب محمد عزمي
النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب
Advertisements
البهي عمرو
قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى تخريج طلبة الكليات العسكرية، يؤكد على أهمية الوعي لمواجهة التعديات التى تواجه الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الجميع يعى ما هي صناعة دولة فاشلة فى جميع المجالات.

وأشار إلى أن الصناعة هى من تحول الدولة من قوية لـ فاشلة و العكس، مؤكدًا أن جماعات الشر تسعى طول الوقت لنشر موضوعات سلبية لإحباط المصريين.

ولفت إلى أن جماعات الشر تقوم بدمج جزء من مشكلة بـ فبركة منهم لعمل مشكلات.

وأوضح أن الأسر عليها دور مهم فى توعية الشباب، ونقل ما تقوم به جماعات الشر فى فترة حكمهم، منوها بأن الجميع يتمنى أن يجد وطنه أفضل وطن بالعالم ولكن جماعات الشر أو الأشخاص الهاربون يريدون تدمير مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو تنسيقية الأحزاب: جودة التشريع وترسيخ دعائم الديمقراطية يقعان على عاتق مجلس الشيوخ

أبرز 10 تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بعد هروب كارتيرون من الزمالك ..فيديو

بعد أكذوبة الإخوان | #نزلة_السمان_فضحت_الخرفان الأكثر تداولا بمواقع التواصل

نشاط الرئيس السيسي يستحوذ على عناوين الصحف

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

نائب "مستقبل وطن": كلمة السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة تعزز معركة الوعي في مجابهة الفكر الخبيث

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق ينضم لصفوف المقاولون العرب

رسميا.. الرجاء المغربي يحتج على حكم لقاء الزمالك

الجهاز الفني الجديد متعاون للغاية.. غضب في الاتحاد السكندري لهذا السبب

الصفقة الجديدة تقود شباب الأهلي للفوز علي إيروسبورت

بعد ظهور 8 حالات كورونا.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

هل شعرت بها؟.. علامات خفية تؤكد إصابتك بـ كورونا من قبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض وأسود ولا ألوان.. حنان مطاوع تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرة الصحة والمرأة.. أحدث ظهور للراقصة البرازيلية.. وعلامات تؤكد إصابتك بـ كورونا من قبل

جريئة وملفتة.. 10 إطلالات مثيرة للجدل لـ أميرة نايف في عيد ميلادها