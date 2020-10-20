هاني الناظر ينصح بممارسة عادة يومية تحمي من معظم الأمراض الجلدية

نشر الدكتور هاني الناظر ، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "الفيسبوك"،





وقال ماهي اهمية ان نقوم كبار وصغار بالاستحمام بالماء والصابون فور عودتنا للمنزل مباشرة يوميا شتاء وصيفا ؟









اولا التخلص من الفيروسات المعدية التي قد تكون موجودة علي سطح الجلد ومنها فيروس كورونا وغيره من الفيروسات الاخري التي قد تصيب الجهاز التنفسي والهضمي والفيروسات التي تسبب امراض جلدية مختلفة مثل السنط وغيرها ..





ثانيا.. التخلص من البكتريا بانواعها التي قد تصيب اعضاء الجسم، والتي تصيب الجلد بالدمامل والخراريج والتقيحات





ثالثا.. التخلص من الفطريات التي تصيب الجلد وتسبب انواع مختلفة من مرض التينيا وامراض اخري





رابعا.. التخلص من الاملاح والسموم الموجودة علي سطح الجلد والتي يفرزها العرق وتسبب العديد من المشاكل الجلدية





خامسا.. التخلص من الاتربة وما تحمله من مواد عضوية تسبب ظهور اعراض الحساسية المختلفة لمن يعاني منها من افراد العائلة





سادسا.. التخلص من رائحة العرق مما يساعد علي تواجدك برائحة طيبة وسط افراد عائلتك …النظافة حلوة وصحة وعافية