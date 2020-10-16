هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة الـتأكد من مستوى فيتامين د في الجسم.
وأضاف الناظر عبر منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن يجب علينا جميعا التأكد من مستوي فيتامين د بالجسم وفي حالة وجود نقص في مستواه يجب البدء فورا وقبل بداية فصل الشتاء بتناوله بانتظام تحت اشراف طبيب الباطنى وحسب الجرعات المطلوبة طبقا لمستواه.
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أعراض نقص فيتامين د :
1-التعب والإرهاق
2- جفاف الجلد
3-ضعف المناعة
4-تساقط الشعر
5-ألام الظهر والعظام
6-بطء التئام الجروح
7- مشاكل في الجهاز الهضمي
8- المزاج المتقلب
9- ألم العظام والمفاصل