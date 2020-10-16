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مرأة

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:06 ص
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة الـتأكد من مستوى فيتامين د في الجسم.

وأضاف الناظر عبر منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن يجب علينا جميعا التأكد من مستوي فيتامين د بالجسم وفي حالة وجود نقص في مستواه يجب البدء فورا وقبل بداية فصل الشتاء بتناوله بانتظام تحت اشراف طبيب الباطنى وحسب الجرعات المطلوبة طبقا لمستواه.

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أعراض نقص فيتامين د :
1-التعب والإرهاق
2- جفاف الجلد
3-ضعف المناعة
4-تساقط الشعر
5-ألام الظهر والعظام 
6-بطء التئام الجروح 
7- مشاكل في الجهاز الهضمي 
8- المزاج المتقلب 
9- ألم العظام والمفاصل
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