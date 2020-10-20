تنبؤات الري تكشف عن موعد وأماكن سقوط الأمطار بداية من الخميس..فيديو

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف على مركز التنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، إن حالة عدم الاستقرار فى حالة الطقس سوف تبدأ من يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون خفيفة وليست بشكل كبير.









وأضافت «سيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الأمطار ستسقط على السواحل الغربية، مضيفة أن الأمطار سوف تشتد يوم الخميس.









وتابعت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف على مركز التنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، أن الأمطار ستبدأ على مناطق الدلتا يوم الجمعة، موضحة أن الذروة الكبري سوف تكون يوم السبت سوف تسقط هذه الامطار الغزيرة علي مناطق شمال الدلتا والسواحل الشمالية.









وأوضحت الدكتورة إيمان سيد، أن مناطق شمال الدلتا والسواحل الشمالية معتادة علي سقوط أمطار غزيرة في موسم الشتاء، منوهة أن المشاكل تكون عندما تتحول هذه الأمطار إلى المدن أو يكون فى القاهرة أو المدن الجنوبية.









وأشارت إلى أن سوء الطقس سوف يكون غرب الدلتا لمدة يومين ثم ينتقل إلى شرق الدلتا لمدة يومين آخرين، بداية من يوم السبت، وهذه التوقعات يتم تحديثها يوميا.