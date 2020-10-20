ندوة توعوية ضد فيروس كورونا بصيدلة عين شمس

نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس اليوم ندوة توعوية وورشة عمل بعنوان ( التوعية ضد فيروس كورونا المستجد والتعرف علي طرق الوقاية ومكافحة العدوي ) .





يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور خالد أنور أبو شنب القائم بأعمال عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور أماني أسامة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور تامر عادل مدير المركز الطبي بالكلية .





وبدأت المحاضرة بالتعريف عن فيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق وأساليب الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها للوقاية من المرض وتضمنت الندوة الإجابة علي أسئلة الحاضرين وورشة عمل لكيفية غسيل الأيدي وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح وقد قام بالمحاضرة وورشة العمل فريق الأكاديمية بمستشفيات جامعة عين شمس.





شددت الدكتورة أماني أسامة علي أهمية الإجراءات الاحترازية والتي تم اتخاذها بالكلية منذ بدء العام الجامعي الجديد من ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للمدرجات وأماكن الدراسة والتباعد بين الطلبة واستخدام أسلوب التعليم الهجين وجميع ما تم اتخاذه في هذا الصدد.