AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ندوة توعوية ضد فيروس كورونا بصيدلة عين شمس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:29 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
Advertisements
حسام الفقي
نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس اليوم  ندوة توعوية وورشة عمل بعنوان ( التوعية ضد فيروس كورونا المستجد والتعرف علي طرق الوقاية ومكافحة العدوي ) .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور خالد أنور أبو شنب القائم بأعمال عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور أماني أسامة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور تامر عادل مدير المركز الطبي بالكلية .

وبدأت المحاضرة بالتعريف عن فيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق وأساليب الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها للوقاية من المرض وتضمنت الندوة الإجابة علي أسئلة الحاضرين وورشة عمل لكيفية غسيل الأيدي وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح وقد قام بالمحاضرة وورشة العمل فريق الأكاديمية بمستشفيات جامعة عين شمس. 

 شددت الدكتورة أماني أسامة علي أهمية الإجراءات الاحترازية والتي تم اتخاذها بالكلية منذ بدء العام الجامعي الجديد من ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للمدرجات وأماكن الدراسة والتباعد بين الطلبة واستخدام أسلوب التعليم الهجين وجميع ما تم اتخاذه في هذا الصدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس: احتمالية لتطور كورونا بشدة الفترة المقبلة

ندوة بآداب عين شمس: التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ضرورة للوقاية من كورونا

عميدة ألسن عين شمس تكشف استعدادات العام الدراسي الجديد.. تقسيم الطلاب لمجموعات لضمان التباعد الاجتماعي.. رفع المقررات على منصة إلكترونية.. وتوفير فرص عمل للخريجين

اليوم.. امتحان الشفهي بقسم اللغة الإنجليزية نظام الساعات المعتمدة بألسن عين شمس

تطبيق نظام الهجين.. استعدادات حاسبات عين شمس لبدء العام الدراسي الجديد

جامعة عين شمس في أسبوع.. منع الدخول بدون ارتداء الكمامة.. تطبيق نظام التعليم الهجين.. إعلان الجداول الدراسية لجميع الفرق.. أعداد صغيرة من الطلاب فى قاعة المحاضرات

ترشيحاتنا

عيب.. أحمد موسى ينفعل بشدة بسبب فيديو لوزير الإعلام ..فيديو

بدون مكياج.. ريهام عبد الغفور بصورة داخل المنزل رفقة كلبها

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي

شريهان تعلن وفاة زوجة شقيقها الموسيقار عمر خورشيد

ولي أمر يلقن مدير مدرسة خاصة علقة ساخنة.. ولميس الحديدي تعلق.. فيديو

رسميا.. الرجاء المغربي يحتج على حكم لقاء الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة تحضير مملحات السمسم

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي

مع تحذير الأرصاد.. 5 نصائح هامة لتجنب مخاطر الشبورة