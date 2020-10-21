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تعليم

البحث العلمي تنظم ورش عمل تدريبية دولية.. قدم عبر هذا الرابط

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن تنظيم ورشة عمل تدريبية حولCapacity Building in Developing Countries in the Management of Intellectual Property Rights (IPR) and Geographical Indications (GI) (عن بعد) خلال الفترة 11-12 نوفمبر 2020  على المنصة الإلكترونية للأكاديمية.

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ستقوم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM


وتهدف ورشة العمل الى توفير معرفة متعمقة من خلال محاضرات وتدريبات تفاعلية حول مختلف جوانب حقوق الملكية الفكرية  IPRالتى تؤثر على صنع القرار فى سياسة العلوم وتخطيط البحث والتطوير كما سيتم مشاركة الباحثين الشباب والعلماء والمسئوليين وصانعى السياسات وممثلى الصناعة والمنظمات غير الحكومية المشاركة فى مجال IPR and GI.
ولمزيد من التفاصيل يمكنكم تحميل الملف من خلال هذا الرابط

ولابد من استيفاء الاوراق المطلوبة وارسالها الى البريد الالكترونى [email protected] وذلك فى موعد أقصاه 30 اكتوبر 2020 ولن يلتفت إلى أى طلب بعد ذلك

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البحث العلمى تعلن عن ورش جديدة بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM

أكاديمية البحث العلمي تنظم ورش عمل بالتعاون مع مركز التكنولوجيا لدول عدم الانحياز عبر هذا الرابط

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