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منوعات

بثروة 4 تريليونات دولار.. الصين تتفوق على أمريكا في عدد الأثرياء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
الصين
الصين
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عزة عاطف
في طفرة لم يسبق لها مثيل؛ تفوقت الصين على الولايات المتحدة الأمريكية في عدد المليارديرات الذي وصل إلى 878 مليارديرًا بعد إضافة 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتهم، مما رفع إجمالي الثروات إلى 4 تريليونات دولار خلال عام واحد فقط، وهو أسرع نمو شهده العالم على الإطلاق.

ونتيجة للاكتتابات العامة الأولية والنمو التكنولوجي القوي، استطاع مليارديرو الصين إحداث طفرة كبرى في دعم الثروة بالصين، كما ساهم في ذلك أسواق الأسهم الصينية المتنامية، والإقبال الهائل على طرح الشركات في البورصة، والنمو المتزايد في قطاع التكنولوجيا.

ووفقًا لقائمة «هورن ريتش 2020» أضافت الصين 257 مليارديرًا جديدًا خلال العام الماضي بمتوسط 5 مليارات جدد أسبوعيًا، لتتخطى بذلك العدد المسجل في الولايات المتحدة عند 788 مليارديرا.

وللعام الثالث على التوالي تصدر «جاك ما» الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "علي بابا" تصنيف المليارديرات الصيني، بعدما بلغت ثروته 59 مليار دولار.

يؤكد «روبرت هوجويرف» رئيس مجلس إدارة شركة "هورون" وكبير الباحثين بها: "لم يشهد العالم قط هذا القدر الهائل من الثروة خلال عام واحد فقط".

وقد نمت ثروة جاك ما بنسبة 45%، ويرجع ذلك أساسا إلى الاكتتاب العام الأولي القادم لشركة التكنولوجيا المالية العملاقة التابعة له "آنت جروب".

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