AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من غواصة نووية.. فرنسا تطلق أول صاروخ كروز بحري

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
فرنسا تطلق بنجاح
فرنسا تطلق بنجاح أول صاروخ كروز بحري
Advertisements
قسم الخارجي
في سابقة تاريخية، أعلنت فرنسا نجاح تجربة إطلاق صاروخ كروز من الغواصة "سوفرين"، وفقا لوزارة القوات المسلحة.

وقالت الوزارة الفرنسية، في بيان، إن الغواصة الهجومية النووية نفذت بنجاح اختبار إطلاق صاروخ كروز من نوع "ام دي سي ان" قبالة سواحل بيسكاروس.

اقرأ أيضا:

من جهتها، أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلوانس بارلي، أن نجاح التجربة؛ يعطي القوات البحرية قدرة استراتيجية جديدة، ويضعها بين الأفضل في العالم.

وأوضحت أنه بعد هذه التجربة، أصبحت الغواصات الفرنسية مزودة ببنية تحتية بحرية ثقيلة توجه لمسافات بعيدة، بعد أن كانت قادرة على ضرب غواصات وسفن مسطحة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن مدى صاروخ كروز البحري، يصل إلى ألف كيلو متر، وهو مصمم لضرب أهداف في عمق أراضي العدو، مثل "المراكز السياسية، والدفاعات الجوية، والرادارات"، وبذلك، تكون القوات الفرنسية انضمت لعدد من الدول المحدودة التي تمتلك صوارخ كروز مشابهة  لصاروخ توماهوك الأمريكي.

وبحسب الوكالة، فإن القوات الفرنسية تستطيع من خلال هذا الصاروخ توجيه ضربة خفية من تحت البحر إلى العدو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس استخبارات الدفاع البريطاني يحذر من قدرة صاروخ بوريفيستنيك الروسي

الغواصات الروسية تطلق صواريخ مجنحة خلال مناورات القوقاز.. فيديو

بسم الله مجراها ومرساها.. تعرف على إمكانيات أحدث غواصة تقليدية في العالم دشنتها مصر

بسلاحها النووي وقواتها الجوية .. روسيا الأقوى عسكريا في العالم .. الجيش الروسي يصل لمرحلة الأكثر قدرة .. ألغى التجنيد الإجباري ويعتمد على المحترفين

ترشيحاتنا

بثروة 4 تريليونات دولار.. الصين تتفوق على أمريكا في عدد الأثرياء

اسم مدرب الزمالك غلط.. مجدي عبد الغني: حسن حمدي أجبرني على الانسحاب من انتخابات النادي

لقطات صادمة لـ قسيس أثناء تعميد طفل في قبرص.. فيديو

حكم تنظيف الحواجب ومعنى النمص .. أمين الفتوى يوضح

مصارعة روماني.. تفاصيل مشاجرة بين مدير مدرسة وولي أمر.. فيديو

محدش هيقف معاك.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم مرتضى منصور بسبب تأجيل مباراة الرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين واحدة.. لحظة خروج مخلوق غريب من بطن سمكة قرش.. صور

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور

بورش تختبر ماكان porsche macan الكهربائية 2022 في ظروف طقس قاسية.. صور