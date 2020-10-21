من غواصة نووية.. فرنسا تطلق أول صاروخ كروز بحري

في سابقة تاريخية، أعلنت فرنسا نجاح تجربة إطلاق صاروخ كروز من الغواصة "سوفرين"، وفقا لوزارة القوات المسلحة.





وقالت الوزارة الفرنسية، في بيان، إن الغواصة الهجومية النووية نفذت بنجاح اختبار إطلاق صاروخ كروز من نوع "ام دي سي ان" قبالة سواحل بيسكاروس.





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من جهتها، أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلوانس بارلي، أن نجاح التجربة؛ يعطي القوات البحرية قدرة استراتيجية جديدة ، ويضعها بين الأفضل في العالم.





وأوضحت أنه بعد هذه التجربة، أصبحت الغواصات الفرنسية مزودة ببنية تحتية بحرية ثقيلة توجه لمسافات بعيدة، بعد أن كانت قادرة على ضرب غواصات وسفن مسطحة.





وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن مدى صاروخ كروز البحري، يصل إلى ألف كيلو متر، وهو مصمم لضرب أهداف في عمق أراضي العدو، مثل "المراكز السياسية ، والدفاعات الجوية ، والرادارات"، وبذلك، تكون القوات الفرنسية انضمت لعدد من الدول المحدودة التي تمتلك صوارخ كروز مشابهة لصاروخ توماهوك الأمريكي.



