مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوصول الحر العالمي





ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان (دور بنك المعرفة المصري في إتاحة ونشر المعلومات مجانًا داخل جمهورية مصر العربية).





يلقي المحاضرة محمود داود؛ منسق التدريب والتسويق ببنك المعرفة المصري، وذلك استمرارًا لدور مكتبة الإسكندرية في دعم ونشر العلم والمعرفة، وتزامنًا مع الأسبوع العالمي للوصول الحر، في أكتوبر من كل عام.





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ومن الجدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري (EKB) يحتوي على أكبر مجموعة في العالم من الموارد التعليمية المتاحة عبر الإنترنت. ويمكن الوصول إلى موارد البنك مجانًا لكافة المصريين.





حيث يوفر بنك المعرفة المصري موارد إلكترونية؛ مقالات، وصور، وملفات صوتية، ومواد تفاعلية، وأدلة تعلّم لإنشاء مكتبة ثرية تضم موارد تعليمية قيّمة، يُقدر عددها بالملايين وموارد أخرى لمساعدة المصريين من كافة الأعمار على تطوير معارفهم ومهاراتهم في القرن الحادي والعشرين.





وستكون المحاضرة يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر في تمام الساعة الثانية ظهرا.





وستُبَثُّ المحاضرة مباشرة عبر صفحة الفيسبوك (مكتبة الإسكندرية - خدمات المعلومات).



