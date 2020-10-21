المالية: تحويل 500 مليون جنيه من الصندوق العام للدولة لتوفير مزايا مالية واجتماعية

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط ، إننا استقبلنا توجيه الرئيس لإنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين فى التربية والتعليم والأزهر الشريف وتحويل مبلغ 500 مليون جنيه من الصندوق العام للدولة لتوفير مزايا مالية واجتماعية.





وأضاف "معيط" خلال كلمته المذاعة اليوم، أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة من التربية والتعليم وممثلين عن النقابات المهنية وخبراء بالإضافة لوجود مصادر أخرى تمويل هذا الصندوق، بنسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من ترخيص مزاولة المهن التعليمية، ونسبة 5% الأنشطة والخدمات التعليمية.





وأشار إلى أن أى تبرعات يتقبلها مجلس الإدارة، وما تخصصه الخزانة العامة الذى سيبدأ من نصف مليار جنيه، بالإضافة إلى 2% من قيمة الزيادة التى سيحصل عليها المعلمون والإداريون فى حدود 5 جنيهات والتى توضع فى هذا الصندوق.



