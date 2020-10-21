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المالية: تحويل 500 مليون جنيه من الصندوق العام للدولة لتوفير مزايا مالية واجتماعية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:48 م
وزير المالية
وزير المالية
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ريهام فيكتور
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إننا استقبلنا توجيه الرئيس لإنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين فى التربية والتعليم والأزهر الشريف وتحويل مبلغ 500 مليون جنيه من الصندوق العام للدولة لتوفير مزايا مالية واجتماعية.

وأضاف "معيط" خلال كلمته المذاعة اليوم، أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة من التربية والتعليم وممثلين عن النقابات المهنية وخبراء بالإضافة لوجود مصادر أخرى تمويل هذا الصندوق، بنسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من ترخيص مزاولة المهن التعليمية، ونسبة 5% الأنشطة والخدمات التعليمية.

وأشار إلى أن أى تبرعات يتقبلها مجلس الإدارة، وما تخصصه الخزانة العامة الذى سيبدأ من نصف مليار جنيه، بالإضافة إلى 2% من قيمة الزيادة التى سيحصل عليها المعلمون والإداريون فى حدود 5 جنيهات والتى توضع فى هذا الصندوق.

وتابع أن هذا الصندوق موارده تزيد وهذه الموارد من خلال قرارات مجلس الإدارة بمزايا اجتماعية ومالية للمعلمين والإداريين، والرئيس أكد أن الصندوق لا بد من تقويته لتوفير مزايا مالية كبيرة.

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