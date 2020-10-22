كيفية إنشاء بريد إلكتروني جماعى في تطبيق Gmail

يعد تطبيق جيميل Gmail ، تطبيق البريد الإلكتروني الأكثر استخداما حول العالم، حيث يمكنك الاعتماد عليه في إرسال رسائلك الخاصة والرسائل بالعمل، إذ تعتمد العديد من الشركات على منصة جيميل المجانية، لإرسال الرسائل بين موظفيها وعملائها.





بريد إلكتروني ، لسهولة مشاركة المستندات والرسائل لأكثر من شخص في وقت واحد. وبحسب ما ذكره موقع "androidauthority" التقني، يمكن أن يؤدى إضافة أكثر من مستخدم إلى مجموعة، لسهولة مشاركة المستندات والرسائل لأكثر من شخص في وقت واحد.









ولحسن الحظ، توفر شركة جوجل ميزة مهمة في خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها جيميل Gmail، ميزة تتيح إنشاء بريد إلكتروني لجميع المشاركين في جهات اتصالك، وفيما يلي نستعرض إليك طريقتين لإرسال رسائل البريد إلكتروني جماعية:





الطريقة الأولى: كيفية إنشاء بريد إلكتروني جماعي في Gmail يدويًا:





1. اذهب إلى الرابط التالي Gmail.com ، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.





2. حدد الزر "إنشاء Compose" أعلى يسار الشاشة.





3. ستظهر نافذة تكوين صغيرة في الركن الأيمن السفلي.





4. انتقل إلى قسم "إلى To" وابدأ في إدخال عناوين البريد الإلكتروني التي تريد إضافتها إلى البريد الإلكتروني للمجموعة.





5. افصل بين كل بريد إلكتروني بفاصلة.





6. أكمل البريد الإلكتروني واضغط على إرسال Send.





الطريقة الثانية: كيفية إنشاء بريد إلكتروني جماعي في Gmail باستخدام تسميات جهات الاتصال:





1. اذهب إلى موقع التالي Google Contacts.





2. حدد جهات الاتصال التي تريد إضافتها إلى التصنيف، ثم انقر فوق "إدارة الملصقات Manage Labels"، أعلى الصفحة.





3. حدد التسميات التي تريد إضافة جهات الاتصال الخاصة بك إليها، أو يمكنك إنشاء واحدة جديدة.





4. اضغط على "تطبيق Apply"، ثم انتقل إلى البريد الألكتروني Gmail.





5. اضغط على خيار "إنشاء compose"، ثم من قسم "إلى To "، ابدأ في كتابة اسم التصنيف الذي تريد إرسال بريد إلكتروني إليه.





6. ستظهر الأسماء كاقتراحات حدد ما تريد إرسال البريد إليه، وأكمل البريد واشغط على إرسال Send.