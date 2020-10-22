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كتلة الجمهورية القوية: الطبقة السياسية اللبنانية أمام امتحان كبير

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:12 م
النائب جورج عدوان
النائب جورج عدوان من قصر بعبدا
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هاجر إبراهيم
قال النائب جورج عدوان من قصر بعبدا، ممثل كتلة "الجمهورية القوية"، "ذكرنا أننا كتكتل من 2019 وقبل الحراك وقبل المبادرة الفرنسية وفي اجتماع في قصر بعبدا عبر رئيس الحزب سمير جعجع بوضوح عن ضرورة تشكيل حكومة مستقلين وأصحاب اختصاص".

وأضاف "عدوان" خلال تواصل اجتماعات الكتل السياسية لمشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية، أن الحكومة إذا لم تكن تطبق مبدأ المداورة لن تخرج لبنان من هذه الورطة، موضحا أنهم يعتبروا كتلة تناقش جميع الموضوعات وتتخذ قرارات والتى يجب على أعضاؤها الإلتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بتلك القرارات فيجب الخروج من الكتلة نهائيا.

وسأل عدوان "هل تعلّمت أكثرية الطبقة السياسية أنه لا يمكن المضي بما كانوا يقومون به لسنوات وسنوات؟”، معتبرا أن الطبقة السياسية أمام امتحان كبير، وفي الزمن الجديد الفرصة هي للبنانيين وللأشخاص الذين سرقت ودائعهم.

وبدأ الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، في قصر بعبدا صباح اليوم، الخميس، الاستشارات النيابية لتسمية الشخصية المكلفة بتأليف الحكومة.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، أن عون استقبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، وأنه دعا سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة للإعلام اللبناني، أن الحريري وصل إلى قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وبدأ مشاورات مع عون. وبعد ذلك غادر دون الإدلاء بأي تصريح.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، الحريري حصل حتى الساعة على 39 صوتا في الاستشارات النيابية.

ومن جانبه، قال ميقاتي من بعبدا إنه دعا سعد الحريري ليكون على رأس الحكومة الجديدة.

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