لو عندك مشاكل.. التقشير الكيميائي يخلصك من مشاكل البشرة





ووفقا لموقع health line قد يساعد ذلك في تحسين المشاكل الجلدية الشائعة ، مثل:





التجاعيد

فرط تصبغ

حب الشباب

نسيج الجلد متفاوت





ومع ذلك فإن النتائج الدقيقة ستعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك شدة مشاكل بشرتك ونوع التقشير الذي تتلقاه.









يمكن أن يحسن التقشير الكيميائي العديد من مشاكل البشرة دعونا نلقي نظرة على بعض أكثرها شيوعًا التي قد تساعد في علاجها التقشير الكيميائي.





حب الشباب





حب الشباب هو حالة جلدية التهابية شائعة غالبًا ما يتم علاجه بالمنتجات الموضعية أو الأدوية عن طريق الفم ، ولكن التقشير الكيميائي قد يساعد في حلها سريعا.









ندبات حب الشباب





عندما يشفى حب الشباب يقوم الجلد بتكوين ألياف كولاجين جديدة في محاولة لإصلاح الآفات التي نتجت عن الجلد الملتهب.





يمكن أن يؤدي إنتاج ألياف الكولاجين الجديدة إلى إحداث ندبات متضخمة والتي تكون وعرية ومرتفعة ، أو ندوب ضامرة ، مما يؤدي إلى انخفاض في الجلد.