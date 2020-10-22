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محافظات

تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية بشمال سيناء| صور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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احمد صالح
واصل فريق الهلال الأحمر المصرى بمحافظة شمال سيناء ، أعمال تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية بشمال سيناء ، وذلك فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على الصحة العامة والحد من انتشار العدوى و تفشى الفيروس بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.

وأعلن عمر على محمد مدير فرع الهلال الأحمر المصرى بالعريش أنه فى إطار دور الهلال الأحمر المصرى فى خدمة المجتمع والتصدي للأزمات وانتشار فيروس كورونا، وتم التعاون والتنسيق مع محافظة شمال سيناء والجهات المعنية ، وبمشاركة متطوعى الهلال من الشباب يجرى تنفيذ برنامج لتطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية على مستوى محافظة شمال سيناء.

وتم توفير أدوات ومعدات ومواد التطهير والتعقيم للحد من انتشار الفيروس أو انتقال العدوى .

وأضاف أنه تم حتى الآن تطهير وتعقيم نحو 40 مدرسة الى جانب العديد من المنشآت والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية بالمحافظة ، وأن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من كافة المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية بشمال سيناء .


ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن المحافظة مستمرة فى أعمال تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم ما يقرب من 1000 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية متنوعة على مستوى المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد فى الموجة الأولى ، وجار استكمال الموجة الثانية .. مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم ، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة بالتعاون مع مديريات الخدمات والمؤسسات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .


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تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية بشمال سيناء| صور
تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية بشمال سيناء| صور
تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية بشمال سيناء| صور

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