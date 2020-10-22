تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية بشمال سيناء| صور

وتم توفير أدوات ومعدات ومواد التطهير والتعقيم للحد من انتشار الفيروس أو انتقال العدوى .وأضاف أنه تم حتى الآن تطهير وتعقيم نحو 40 مدرسة الى جانب العديد من المنشآت والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية بالمحافظة ، وأن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من كافة المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية بشمال سيناء .ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن المحافظة مستمرة فى أعمال تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم ما يقرب من 1000 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية متنوعة على مستوى المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد فى الموجة الأولى ، وجار استكمال الموجة الثانية .. مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم ، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة بالتعاون مع مديريات الخدمات والمؤسسات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .اقرا ايضا: