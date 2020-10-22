رئيس إذاعة القرآن الكريم: نقبل النقد بصدر رحب.. ونرفض الاستهزاء

قال حسن مدنى رئيس إذاعة القرآن الكريم، إنهم دائما يسعون إلى التطوير، فكان هناك لجنة لتطوير برامج شبكة القرآن الكريم، وهذه اللجنة اجتمعت وكانت هناك تنحية لـ 20 برنامجا، لتصبح برامج الإذاعة 40 برنامجا، لأنه كان هناك تشابه فيما بينها.









وتابع، خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، أن هناك بعض البرامج الصغيرة تلقى نجاحا لدى الشباب والكبار، مثل "ومضة تفسيرية" وهذا نوع من التطوير للإذاعة، وأيضا "خاطرة دعوية" لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهناك الفترات المفتوحة التى تتناول الواقع المعيشى، قائلا: نحن لسنا بعيدين عن المجتمع.









وأردف مدنى: نقبل النقد بصدر رحب، ونستفيد منه ونحن لسنا كبارا على النقد، ولكن نرفض الاستهزاء بأى من مذيعى الإذاعة المصرية، ووجدنا دعما ومساندة للإذاعة، وفيما يتعلق بأدائنا نتمسك باللغة العربية السهلة البعيدة عن التعقيد، واللغة لها مستويات مختلفة، ونحن نستخدم الفصحى المعاصرة، وأحيانا نستخدم عامية المثقفين، المزيج بين الفصحى والعامية الراقية.







