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اقتصاد

حماية المستهلك بيقولك خد بالك وأنت بتشتري حلاوة المولد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
حذر جهاز حماية المستهلك في نشرته الدورية المواطنين من شراء حلوى مولد فاسدة أو منتهية الصلاحية، موضحا 8 نصائح استرشادية لشراء حلوى مولد آمنة غير مضرة بالصحة مع استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. 

وعرض جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح الاسترشادية قبل شراء حلوى المولد النبوي الشريف يستعرضها صدى البلد في السطور التالية:


1- عدم شراء الحلوى نهائيًا من الباعة الجائلين لأنها قد تكون منتهية الصلاحية أو فاسدة أو غير مصرح بها

2- اختيار المحال والأماكن المرخص لها ببيع وتداول الحلوى الموثوق بها

3- التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة تتميز بالليونة واللون المشرق

4- عدم شراء الحلوى التي تميل إلى اللون الأصفر الداكن وظهور بعض الفطريات عليها

5- التأكد من وجود (تاريخ الصلاحية- اسم المنتج-اسم المصنع) مدونا على الحلوى

 6- التأكد من عدم وجود رائحة تزنخ أو تغير في اللون في المواد الداخلة في تصنيع الحلوى 

7- التأكد من توافر الشروط الصحية في البائعين من حيث ارتداء القفازات وغطاء الرأس

8- تخزين الحلوى ووضعها في الثلاجة للمحافظة على فترة صلاحيتها مع عدم شراء الحلوى المكشوفة

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