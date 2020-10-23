حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 23/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 23 اكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الأصحاب والزملاء ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة.
عاطفيا: تبدو اليوم مرنا وترضى بما يقدمه لك الطرف الآخر وتستطيع أن تسعد بحياتك
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس قد يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا في فرض آرائك.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة مالية أو قرارات غير محسوبة العواقب.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية وترى الأمور من حولك بوضوح
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تجد وسيلة لزيادة دخلك وتبدو واضحا في خطواتك وتضع أسس قوية لمكانتك.
عاطفيا وعائليا: فينوس بمنزل العلاقات تساعدك على اعتماد اللباقة مع من حولك ومع من تحب.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: فينوس في برجك ما زالت تمنحك سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة والعمل ويمنحك ذلك يوما مهما للبناء ولإنجاز أعمالك وللاهتمام بصحتك.
لميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك اليوم متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية.
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك اليوم نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة في حل مشكلاتك المهنية والعائلية.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم غير مناسب للمواجهات العنيفة.. حاول أن تتفاهم بهدوء من أجل إيجاد حل لمشكلة عالقة.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار مواهبك ويخدم خططك.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تنجح اليوم في اختياركلمات مؤثرة ويساعدك ذلك على تهدئة أي مواقف متوترة.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يسلط الضوء على المال وبعض الالتزامات وعليك أن تعتني بأعمالك وحساباتك تجنبا للخسارة والأخطاء.
عاطفيا: اليوم يطالبك الفلك بألا تبالغ في رغباتك ولا تغامر في أقوالك ووعودك تفاديا للتورط في أمور غير مدروسة.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك إصرارا ويدفعك لتستثمر نشاطك ومواهبك.
عاطفيا: اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها وينصحك الفلك أن تتجنب الزهو بنفسك.
مهنيا وماليا: من اليوم الشمس في منزل الحظ تمدك بالنشاط والطاقة واليقظة الذهنية.