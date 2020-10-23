حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 23/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية وترى الأمور من حولك بوضوح

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تجد وسيلة لزيادة دخلك وتبدو واضحا في خطواتك وتضع أسس قوية لمكانتك.

عاطفيا وعائليا: فينوس بمنزل العلاقات تساعدك على اعتماد اللباقة مع من حولك ومع من تحب.



