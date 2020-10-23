تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية

فيلم "ايس كريم في جليم" الذي قام ببطولته الفنان عمرو دياب ، ليصبح أحد أهم الأ عمال السينمائية فى فترة التسعينيات. تختلف الأعمال السينمائية وتتبدل الأدوار ولكن تظل الذاكرة الفنية تحمل الكثير والكثير من المشاهد المحفورة فى الذهن حتي الآن، و التى ترتبط معنا بموقف أو مكان ما أو حتي أغنية شهيرة، ومن بين أبرز هذه الأعمال





جسد عمرو دياب شخصية "سيف" الحالم الذى يبحث عن تحقيق موهبته الغنائية، فجاء إلى القاهرة قادمًا من الإسكندرية، وسكن بجراج متواضع في منطقة المعادي، ليلتحق بالعمل في أحد نوادي الفيديو الذي يمتلكه "زيزو" وهو الفنان حسين الامام، الذى ظهر بشخصية الاستغلالي المحب للمال.





ارتبط سيف بعد ذلك بالفنانة سيمون صاحبة شخصية "بدرية"، الفتاة الفقيرة التى تحاول أن ترتقي بأوضاعها المادية، فقررت الانفصال عن سيف ودخلت في علاقة غرامية بالثري "أدهم"، الذى أدي دوره الفنان الراحل عزت أبو عوف ، حيث كان يمتلك سيارة مرسيدس ممزية باللون الأحمر الزاهي، فلم تستطع بدرية أن تقاوم جمال هذه السيارة.





وللعلم فسيارة عزت أبو عوف هي من طراز Mercedes-Benz 280 SL موديل 1977، وكانت المفاجأة أن سيارة الفنان الراحل عزت أبو عوف ليس حمراء اللون فى الأصل، فلونها الحقيقي "سيلفر" ولكن أبو عوف قرر تغيير لونها إلى الأحمر بأحد مراكز التعديلات المختصة بهذه النوعية من السيارات فى الإسكندرية، كما غير لون مقصورتها مرتين، للأسود ثم إلى الأبيض.





و القت سيمون دبلة خطبتها على الطريق لتذهب مع أدهم في المرسيدس الفارهة، و تثير غيرة سيف ويغني أحد أشهر أغانيه "هتمرد عالوضع الحالي"، بينما كان يمتلك الهضبة فى الفيلم دراجة نارية شهيرة، ماركة "جاوا"، و هي واحدة من أكثر الدراجات النارية انتشارًا في الشارع المصري لفترات طويلة، و المصنعة في مدينة براج.





يعود تاريخ العلامة عند تأسيسها في عام 1929 بـ تشيكوسلوفاكيا، والتى صدرت درجاتها لأكثر من 120 بلدًا خاصة خلال فترة الخمسينيات، ليتألق بها سيف لاحقًا في التسعينات، حيث كانت تساعده للقيام بعمله فى توزيع شرائط الفيديو، مثبتًا عليها صندوق أمتعة خاص، يحمل اسم فيديو القاهرة.