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أخبار البلد

الحكومة تنفي 13 شائعة في أسبوع.. فيديوجراف

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
أصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والاخبارية .

ويأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 16 حتى 23 أكتوبر 2020) نستعرضها على النحو التالي:

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء،صحة ما تم تداوله حول  تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بزعم اتخاذ حركة التجارة مسارًا بريًا بديلًا، كما نفي ما اثير حول رفع الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عامًا خلال العام المالي الحالي،كما نفى أيضا ما تم تداوله  حول حذف مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية ، ونفى المركز صحة ما أثير حول زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.

كما نفى المركز الاعلامي،صحة ما تردد حول  استصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار.

كما نفى أيضا ما انتشر حول  تحديد الحكومة 5 أيام أسبوعيًا لري الأراضي الزراعية ، كما نفي ما تردد حول إطلاق روابط إلكترونية جديدة للاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة ، ونفى كذلك ما انتشر حول إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج.

ونفى المركز ما تم تداوله حول نقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية ، كما نفى ما أثير بشأن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس ، كما نفى المركز ما انتشر بشأن تغيير منهج الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021 ، كما نفى ما تردد حول إلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد ، كما نفى ما تم تداوله حول  إلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية.

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