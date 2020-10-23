باسم مرسي: محتاج فرصة تانية فى نادى الزمالك

روى تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق الحوار الذى دار بينه وبين باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي السابق.





كان تامر عبدالحميد أحرز هدفا قاتلا فى مرمى الرجاء المغربي فى نهاية دورى ابطال افريقيا عام ٢٠٠٢ وتوج الزمالك باللقب القاري.





قال تامر عبدالحميد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : كان ف حوار بينى وبين باسم مرسى وقولتله مفيش حد هيعرف قيمة وعظمة نادى الزمالك الا لما يبعد عنه.









اضاف نجم الزمالك السابق: قالى فعلًا كلامك صح وهو ده اللى بيحصل معايا دلوقتى وانا اتغيرت وبقيت انسان تانى ومحتاج فرصه تانيه فى نادى الزمالك حتى لو هرجع من غير ما أخد فلوس .. (باسم مرسى يستحق فرصه تانيه ) .. رأيكم أيه ؟؟؟؟؟؟.





ورحل باسم مرسي مؤخرا عن صفوف فريق الانتاج الحربي بقرار من الجهاز الفني بقيادة مختار مختار.





يذكر أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو سوف يلتقى النادي الاسماعيلي فى ختام الدورة يوم الاثنين المقبل على أن يواجه بعدها فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يوم ١ نوفمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة.



