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رياضة

تشكيل أستون فيلا.. تريزيجيه يقود الفريق أمام ليدز لخطف صدارة الدوري الإنجليزي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ليدز يونايتد، في افتتاحية منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: كونسا - كاش - مينجز - تارجت

خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - باركلي

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - جيراليش - واتكينز

ويحتل أستون فيلا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة وانتصاره اليوم يعني صعوده للصدارة مؤقتًا.

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