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سيارات

تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:05 ص
بوجاتي شيرون bugatti
بوجاتي شيرون bugatti chiron
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اشرف عطية
الكثير من عشاق السيارات السوبر كار يعشقون ماركة بوجاتي bugatti  لأنها تعتبر من اغلي و اسرع السيارات في العالم و هو ما لا يستطيع تحملة الكثير من عشاقها ليس فقط سعرها و لكن حتي سعر صياناتها او حتي ايجارها الشهري خصوصا بعد عرضها للأيجار في الولايات المتحدة الامريكية بسعر 66.000 دولار شهريا اي ما يعادل حوالي مليون جنيه . 


عرضت وكالة سيارات Broward في ولاية فلوريدا الأمريكية سيارة بوجاتي 2019 مستعملة للإيجار بأسعار تختلف حسب الفترة.. التأجير لثلاثة أعوام يكلف 52,000 دولار بالمتوسط شهريًا، أي حوالي 195,000 ريال.

أما خطة التأجير لعامين فتطلب الوكالة حوالي 66,000 دولار شهريا اي ما يعادل  مليون جنية مصري مع العلم أن الوكالة تضع حدًا سنويًا أعلى لقيادة السيارة عند 4,000 كيلومتر فقط .

 تستخدم بوجاتي محرك 16 سلندر تيربو رباعي 8000 سي سي بقوة 1479 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن متر وسرعة قصوى محددة إلكترونيًا عند 420 كيلو متر في الساعة .

من الطبيعي ان يصل سعر ايجار اسرع سيارة في العالم حتي مليون جنية شهريا خصوصا ان صيانة بوجاتي فيرون bugatti veyron و مجموعة الإطارات وحدها تكلف 42 الف دولار اي حوالي 660 الف جنيه مصري و هذا بسبب انها تستخدم اطارات من نوع خاص . 

تستخدم بوجاتي فيرون bugatti veyron إطارات ميشلان بايلوت سبورت PAX المصممة خصيصًا لها، والتي لا تُشبه أي إطارات أخرى على الطريق، وذلك لأن الشركة تقوم بإلصاقها مباشرة بالجنوط . 

المادة اللاصقة لأطارات بوجاتي فيرون bugatti veyron تتطلب استبدالها كل  عام و نصف لضمان كفاءة الإطار، بغض النظر ما إذا كان المالك يقودها أم لا، كما يحتاج المالك إلى جنوط جديدة تقريبًا كل ثلاثة تغييرات للإطارات حتي تعمل بكفائة و تتحمل السرعات الهائلة التي تصل لها اسرع سيارة في العالم .

إطارات بوجاتي فيرون bugatti veyron ضخمة حيث يبلغ قياس أكبرها 14.4 انش، ويُشير PAX في اسم الإطارات إلى نظام التشغيل المسطح من ميشيلان، والذي يضع مادة البولي يوريثين والمطاط بين الجزء الداخلي للإطار والجنوط، ففي حالة حدوث ثقب، تكون هذه المواد قادرة على جعل السيارة قادرة على مواصلة الانطلاق دون تأثير .

يجب توافر اطارات بهذة التقنيات للتعامل مع القوى المذهلة التي تتحملها إطارات بوجاتي فيرون bugatti veyron والسرعات العالية، فمع زيادة السرعات، يتولد المزيد من الاحتكاك، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء داخل الإطار، وبالتالي زيادة الضغط، وفي السرعة القصوى مما جعل ميشلان تصنع اطارات بوجاتي بدون هواء . 

جدير بالذكر أن تغيير السوائل و الزيوت في السيارة بوجاتي فيرون bugatti veyron يكلف 25 ألف دولار اي حوالي 393.000 جنية مصري . 
تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور
تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور
تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور
تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور

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تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور

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