أيمن نور وحراملك النساء.. الباز يفضح الهارب على الهواء.. شاهد

سبب انفصال السيدة جميلة إسماعيل بعد خروج أيمن نور من السجن رغم مساندتها له ووقوفها معه، أنها ضبطته متلبسا بخيانتها في فراش الزوجية

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وأوضح أيمن نور يعاني من أمراض عديدة، بالإضافة إلى الضعف الجنسي..مشددا على أن كل المحيطين به يعلمون هذا الأمر، وهذا هو سبب الظهور مع النساء.

كشف الإعلامي محمد الباز، عن "العلقة" التي حصل عليها أيمن نور في أحد مطاعم أسطنبول، معقبا: في مرة عمرو عبد الهادي ضرب أيمن نور علقة سخنة وكان شاهدا على العلقة سامي كمال الدين".وتابع "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أيمن أخد العلقة بسبب أنه حرامي وأنه بيسرق فلوس التمويل، معقبا: أيمن نور بيستغل الفوس في الاستثمار العقاري وعلى "الحراملك" الخاص به.وأضاف، " أيمن نور مضطرب في حياته الخاصة..