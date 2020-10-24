بعد تكريم حرم الرئيس لها.. شيدة: شغل الهاندميد هواية وبايتي كانت منذ عامين بعزبة البرج

"الهاندميد" عشقها تمنت ان تصل عن طريقه الى العالمية، طموحها لاحدود له، على الرغم من النجاحات المتلاحقة التى حققتها على مدار عامين فقط إلا أنها مازالت تحلم بأن تصل بصناعة الاشغال اليديوة إلى العالمية، المعارض المحلية بالنسبة لها بداية الطريق، قابلت السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس وكرمتها خلال معرض تراثنا، وهذا التكريم زاد من طموحها وجعل لديها هدف تسعى للوصول الية وهو ان تعرض منتاجتها في معارض دولية,





أنها شريهان أحمد البياع، الشهيرة بـ (شيده) من أهالي مدينة عزبة البرج، التابعة لمحافظة دمياط ، كرمتها السيدة انتصار السيسي في معرض تراثنا يوم الأربعاء الماضي، لحصولها على جائزة أفضل المشروعات الحرفية واليدوية في مصر، في مجال المشروعات متناهية الصغر، وهو ما أسعدها جدا وجعلها تصر أن تعمل أكثر، وتحلم بأن تنشأ خط انتاج في الخارج.





تروى "شيدة "حكاياتها مع الاشغال اليدوية"الهاند ميد" تقول، بدأت في هذا المجال منذ 10 سنوات، بدأتها كهواية، بدأت في الشغل البسيط، مثل الغرز البسيطة، ثم تدرجت وأحببت الموضوع اكثر لكي أقوم بصناعة أشغال يدوية لأولادي، ثم أعجب أصدقائي بأشغالي اليدوية، وبدأوا يطلبون مني أشغال مختلفة، ثم وصلت لمرحلة المكسب من أشغالي، ثم قمت بتعليم سيدات لمساعدتي في أعمالي وفتحت مشغل في مدينة عزبة البرج بدمياط، وعلمت أطفال أيضا.





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وتضيف شيده ، انها بدات مسيرتها الرسمية منذ سنتين عندما توجهت إلي جهاز تنمية المشروعات، للتعاون معه، وعندما رأوا أعمالها، أعجبوا به وقرروا أن تحصل على قرض لتنمية مشروعها أكثر فأكثر، وبالفعل حصلت على قرض، وكانت النتيجة زيادة في الإنتاج، وزيادة في العمالة أيضا، وعرضت أعمالي في المعرض في الموسم الأول للمعرض، ونالت أعمالي اعجاب الكثيرين.





وتابعت ، كنت أقوم بصناعة الأعمال البسيطة، مثل "الاسكارف" و"الآيس كاب" ثم قمت بصناعة ملابس الأطفال، ثم ملابس السيدات، الآن أقوم بصناعة الشنط بجميع أنواعها، ثم المفارش والآن أعمل في كل شيء يخص ديكور البيت بالكروشيه.





وترى أن الابهار بألوان، هو ما تتميز به وهو سبب اعجاب الناس بأعمالها.