البطل المجهول.. شاهد رجل إطفاء ينقذ رضيعة من وسط نيران انفجار هائل| صور





أظهرت صورة لحظة قيام رجل إطفاء بنقل الرضيعة من أسفل أنقاض شقة منهارة في ساوث هول بإيلينج غرب لندن بعد انفجار مروع.





وصف الأب ويدعى «سوخديف سينج» 39 عامًا، إنقاذ عائلته بأنه "معجزة" بعد أن نجا من الحادث مع زوجته «جاسبير» 30 عامًا، وطفلته الرضيعة.





لم يصب أي منهم بأذى في انفجار الغاز بشارع كينج، قال سينج لصحيفة إيفيننج ستاندارد : "كان الدخان في كل مكان.. وقلقي كله تمركز حول كيفية إخراج ابنتي.. كنا خائفين جدا".





"وفجأة شق رجل إطفاء النيران فجأة وخرج يحمل ابنتي الرضيعة بين ذراعيه، لم أكد اصدق عيناي"، وحتى الآن لا أحد يعرف هوية هذا البطل المغوار.





أجلت الطوارئ 14 شخصًا بالغًا وطفلين من الشقق المحيطة، ويقول الناس الذين يعيشون على بعد شارعين بأن منازلهم "اهتزت" من قوة الانفجار.





استيقظ الكثير منهم على "ما بدا وكأنه انفجار قنبلة"، ولا يزال حوالي 50 من السكان الذين تم إجلاؤهم من شارع كينج غير مسموح لهم بالعودة إلى ديارهم.





تدمرت محلات ومنازل إثر الانفجار وراح ضحيته شخصين، وقد بدأت شرطة العاصمة تحقيقا في الحادث، حيث أضاف متحدث باسم القوة: "العمل مستمر لضمان سلامة المبنى من الناحية الهيكلية قبل أن تتمكن خدمات الطوارئ من تحديد ما إذا كان هناك المزيد من الضحايا.

أشاد أب تعرضت أسرته لانفجار غاز أسفر عن مقتل شخصين في المبنى السكني، بموقف إنساني مذهل لـ رجل إطفاء أنقذ ابنته البالغة من العمر خمسة أشهر من وسط النيران.