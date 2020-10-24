لإصابته بمرض السكر.. القضاء يؤيد فصل طالب بالشرطة

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم "، قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة ، بفصل طالب شرطة بالفرقة الثالثة عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧؛ لفقده شرط جوهرى وهو اللياقة الصحية ، بعد إصابته بمرض السكر من الدرجة الأولى وخضوعه لعلاج الأنسولين مدي الحياة ، وقضت برفض طعن الطالب لعودته وألزمته المصروفات .





وذكرت المحكمة ، أن الطاعن كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2016/ 2017، وشعر بتعب مفاجئ، وتبين ارتفاع نسبة السكر بالدم – النوع الاول – وبناء عليه تم حجزه بالمستشفى , وعرضه علي لجنة فنية من استشاري الباطنة بالمجلس الطبي لهيئة الشرطة ، وقررت أنه يعاني من ارتفاع نسبة السكر بالدم "داء السكري " من النوع الاول ، ويحتاج الي الاستمرار في العلاج بالانسولين ، وعرض أمره علي مجلس إدارة أكاديمية الشرطة؛ فقرر فصله من الكلية لفقده شرط اللياقة الصحية .





واستندت المحكمة ، علي تقرير الخبراء المتضمن " بالكشف الاكلينيكي الظاهري علي الطالب وبسؤاله اتضح انه يعاني من مرض السكر النوع الاول وهو تحت العلاج بعقار الانسولين وسوف يستمر بهذا العلاج مدي الحياة , وان هذا المرض يحول دون استمراره كطالب بكلية الشرطة .



